叱咤2022丨官方照崩壞MIRROR、MC眾人全軍覆沒　網民：根本照妖鏡

叱咤2022記者會因颱風而延期，令粉絲期待值再推高，特別今次是MIRROR復出首個團體活動。可惜叱咤903官方直播卻突然出現技術故障死server，就連IG的宣傳照也出事，出席藝人慘被「照妖鏡」洗禮。



MIRROR（資料圖片）

《叱咤》2022頒獎禮記者會在昨日（11月10日）舉行，雖然早前因颱風而延期，但仍無損粉絲的熱情，紛紛到場支持心愛歌手。有粉絲透露早在活動前兩日已在昂坪360霸位等候，即使未能到場亦可以收看叱咤903的FB直播，可惜直播卻在「最期待的畫面」MIRROR入場時突然出現技術故障，死server令一班鏡粉暴走。

Serrini、林家謙（資料圖片）

除了直播出問題，叱咤903在IG宣傳記招直播時都被網民詬病，商台特意安排小編在紅地毯有利位置拍照，但照片被粉絲大罵超級求其。全因攝影者沒有叫任何一位藝人停下來拍照，捕捉到身影就當交到貨，而藝人亦似乎不知情，不少人照正常速度行，結果成品動感十足，直逼長輩攝影技術，網友票選較「出事」的包括MC、Kayan9896、許廷鏗等。

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小編更連環上載行紅毯IG Story，令求其感覺更加明顯，有人離鏡頭超遠，有人連臉都沒被拍到，較多人的團體或樂隊，如Zpecial、Lolly Talk等連大合照也欠奉。加上照片明顯是用手機拍攝，畫質相當一般，甚至是「原圖直出」，令粉絲及網民不滿：「影到咁都放得上網做官方相？」、「叱咤照妖鏡」、「Kayan同MC完全崩壞」。