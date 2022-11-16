混血美男偶像爆料遭Johnny’s喜多川性侵　81歲密室培慾仲玩3P？

最近日本偶像事務所Johnny’s風波四起，隨前「瀧與翼」成員瀧澤秀明卸下副社長一職，男團「King & Prince」其中3名成員亦宣佈明年退團。日前就有前Johnny’s Jr.爆料，多年前曾經被事務所創辦人Johnny喜多川性侵……



（YouTube截圖）

前Johnny’s Jr.「岡本カウアン」日前與爆料系議員YouTuber東谷義和在YouTube上直播進行對談，談及近日瀧澤秀明辭任副社長及3名「King & Prince」成員退團的風波。當中岡本爆料自己還是事務所的一份子時曾多次遭已故尊尼事務所創辦人Johnny喜多川性侵，有不少旗下偶像都曾受害。

現年26歲的前Johnny’s Jr.「岡本カウアン」

現年26歲的岡本與組合「King & Prince」的成員平野紫耀同期入社，2012年他15歲時加入事務所，2016年時退出，現以唱作歌手身份活動。而爆料系前YouTuber議員東谷義和曾在日本娛樂圈幕後打滾多年，認識不少知名藝人朋友，除了佐藤健之外還認識ONE OK ROCK的主唱Taka和演員新田真劍佑等；曾在YouTube上多次爆料藝人幕後黑幕。

4月20日東谷義和在自己YouTube頻道「東谷義和のガーシーch【芸能界の裏側】」的直播中，有網民留言問到「你之前講過新田真劍佑係大炮，咁佐藤健係咩尺寸？」這時東谷義和表示雖然自己並未試過與佐藤健坦誠相見，所以不知道事實如何，但自己會經常與佐藤健去風俗店。當時在網上引起熱論。

Johnny’s事務所創辦人喜多川

這次東谷與岡本進行共同直播自然吸引不少人注目。岡本爆料指自己成爲Johnny’s Jr.大約1-2個月後便開始會被叫到喜多川的房間，被陪睡、被「按摩」。他表示自己當時未成年，只有15至16歲。喜多川會在他睡覺的時候偷偷爬進他的被窩，先是摸摸大脾，再變成按摩，越摸越上、撫摸他的性器，甚至進行口交。

岡本指若他不射精喜多川就不會停下，因此也曾試過喜多川因口交得累在岡本的股間睡着覺。岡本稱因當時自己還年輕，而且喜多川及Johnny’s事務所的影響力很大，他不懂亦不敢作出反應，只能以半哭狀態忍受著喜多川的性侵。

男團「King & Prince」成員平野紫耀

岡本指隸屬Johnny’s Jr.期間他多次被性侵，當中有一次更是與「King & Prince」人氣成員平野紫耀一起、更同床一起受害，當時喜多川81歲。岡本講到他退出事務所時才敢對家人坦白，又表示自己手上其實有部分被性侵時的影片證據。

Johnny’s事務所其實已經多次被傳出有藝人遭喜多川性侵，但因爲他的影響力龐大，有不少媒體都不敢大肆報導，即使有報導亦有機會被提告或被壓下來。因此，有不少網民在YouTube上留言撐岡本有勇氣，不畏强權講出事實，批評雖然喜多川已經離世，但他的所作所爲不能原諒。

不過，亦有不少Johnny’s事務所男團的粉絲怒轟岡本「你爆自己俾佢性侵係你嘅事，唔該唔好拖埋其他無辜嘅人落水！」亦有網民質疑爆料的真確性，因他爆料的時間線與現實似乎不太吻合。直播中他提到前TOKIO成員山口達也2018年的桃色醜聞，表示其實現場還有旗下另一位男偶像田中樹。但他在2017年前已經退所，有怎麽會知道所謂的「事實」呢？而且在「King & Prince」3位成員宣佈來年退團後他多次出Po，貼出自己與幾位成員組成「SexyBoyz」時的舊照，企圖吸引粉絲注目。被網民狠批「茄喱啡蹭熱度，知你妒忌啦！……可信性係0囉！」。