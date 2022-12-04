鹹濕小馬騮「想色色」出手扯美女上衣　事敗竟惱羞成怒一秒再施襲

猴子不光會搶食物還會色色？一名秘魯模特兒到印尼峇里猴子保護區觀光，遭到一隻長尾猴襲擊拉扯她的上衣，差點當眾露點走光。



28歲的前秘魯小姐Paula Manzanal在TikTok PO了一段影片，她到印尼峇里的烏布猴林觀光，遇到一隻蹲在欄杆上的長尾獼猴，猴子竟然抓住她的無肩帶上衣乳溝部位猛力往下扯，幸好Paula眼明手快，趕緊用左手防衛，抓住衣服往上提，才避免走光的下場。

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猴子拉衣服沒得逞，竟然惱羞成怒發出吱吱聲，並伸出另一隻手朝Paula額頭一掌拍下去，她趕緊向後仰試圖避開突襲。

這支影片已超過30萬觀看次數，Paula在影片留言寫道：「我只是不想要牠碰我」，網友表示：「猴子也懂色色」、「謝謝猴子做了粉絲想做卻不敢做的事」、「幸好猴子沒有咬你」、「被抓臉小心傷到眼睛」，但也有人表示可能猴子的爪子被衣服卡住了，讓牠感到恐慌而做出攻擊行為。

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位於印尼烏布的Sacred Monkey Forest Sanctuary又名烏布猴林（Ubud Monkey Forest）是峇里長尾獼猴的避難所和自然棲息地，該保護區有超過700隻灰長尾獼猴，這裡的猴子普遍被認為友善，但若被食物引誘或激怒，也會出現咬人或抓人的行為，特別是帶著幼崽的母猴更具攻擊性。

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