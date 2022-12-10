性愛｜杜蕾斯公開男女敏感帶調查　 62%女生認為這樣做愛最舒服

「在性愛中達到高潮」是男孩、女孩享受性愛、追求極致性歡愉的最終目標，而了解自己與伴侶的身體永遠是其中最重要的課題之一！



安全套品牌杜蕾斯致力於用多元方式，帶領大家探索更美好的性愛，臺灣杜蕾斯近期更針對當地市場進行「臺灣民眾性事調查」，希望揭開大家在性事上的秘密！（點圖放大了解👇👇👇）

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臺灣杜蕾斯性事調查結果公開，高潮頻率男女超不同！

調查結果指出，臺灣有近70%女生表示自己在超過半數的愛愛經驗中未達高潮，其中更有40%並不滿足於現在的高潮頻率；反之，有高達85%男生能在性愛中高潮、近80%對高潮頻率感到滿足。換句話說，即使男生們非常努力的擺腰猛攻，仍有超過半數的女伴無法讓慾火激盪，達到極致的高潮。

臺灣醫生顧芳瑜表示，影響女性高潮因素非常多，包含體位、動作、敏感帶甚至心理都有可能影響。其中，在前戲時刺激敏感帶，有機會讓女性達到高潮，建議伴侶間可彼此溝通、探索。

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顛覆認知調查結果大公開，臺灣男生比想像中更了解女生敏感帶！

總是被貼上「不懂女生在想什麼」標籤的男生們注意了！調查結果指出，近80%男生表示，知道女伴的敏感帶位置，正當你以為男人們又在「出一張嘴」時，調查結果卻進一步顯示，臺灣女性自認的敏感帶前三名依序為陰蒂（64.2%）、乳頭（59.8%）及耳垂、耳朵 （57.6%），竟然和男生認為的女性敏感帶前三名乳頭（58.4%)、陰蒂（56.2%）、耳垂、耳朵（43.8%），不謀而合！臺灣男生竟對於女伴的敏感帶瞭若指掌，打破了過去男人只在乎自己舒服，不懂女人敏感帶的刻板印象。

反觀調查中有近90%女孩表示知道男伴的敏感帶，其中女性認為男生敏感帶分別為龜頭（70.1%）、耳朵/耳垂（38%）及睪丸（35%）；然而，隨著調查結果出爐，男性自認的敏感帶前三名卻是龜頭（57.3%）、乳頭（36%）及陰莖（33.7%）中，敏感帶前三名中，充滿自信的女孩們卻只答對了其中一個！其實男生的敏感帶不只有性器官而已，輕輕對著男伴耳朵吹氣，或是吸吮乳頭，都能夠讓男生們體驗到無與倫比的酥麻快感！

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愛愛也要挑時間 ，配這樣挑逗另一伴敏感帶，保證讓另一伴欲仙欲死

想和另一伴一同享受血脈賁張的愛愛，除了解對方的敏感帶外，愛愛的時間點以及挑逗敏感帶的方式更至關重要。調查結果顯示，大家認為最刺激的愛愛時間，前三名分別為剛睡醒（43.4%）、「洗澡時」及「睡夢中」，說明在半夢半醒之際，能讓彼此的慾望達到最高點。

除時間外，挑逗方的方式也大有學問，調查顯示「口技」是臺灣人最喜歡刺激方式。臺灣人最喜歡的刺激方式皆為舌舔（男生：78.7%、女生：62.0%），男生排名第二的方式為吸吮（60.7%），女生排名第二的方式則為輕吻（61.3%）。專家更補充，刺激敏感帶除了嘴巴之外，搭配外部道具如冷熱水、毛巾等，創造冷熱溫度差，就學理上來說，讓接收到冷、熱的受器被輪流刺激，接收到多一層刺激訊號，當然感受上也會更舒服、興奮。

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營造浪漫氣氛不妨試試溫度差刺激

性愛如同生活，最怕一成不變，想要營造浪漫的愛愛氛圍，不少人會選擇在網路上尋求資訊，其中網上熱議的冰火九重天、冰火美食性愛、冰塊遊戲等，都是以溫度差為基礎，搭配不同的創意道具進行延伸。調查指出，臺灣有超過80%民眾未嘗試過溫度差刺激敏感帶，進一步了解發現，有過半沒試過民眾表達希望嘗鮮。

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