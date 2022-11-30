冷鋒到天文台預測跌至13度！「處死式熱水爐」用家教4大求生攻略

【天文台/轉冷/香港氣溫/冷鋒/儲水式熱水爐】天文台表示，一股強烈東北季候風會影響廣東沿岸。根據天文台九天天氣預報，周三市區氣溫會由周二最高29°C，急跌14°C至最低15°C，周四（12月1日）及周五（12月2日）會進一步跌至最低只有13°C。每年一步入冬天，仍在使用儲水式熱水爐（又名處死式熱水爐）的網民必定叫苦連天，近日就有苦主在討論區幫大家重温使用攻略，希望各位可以過渡嚴寒冬季……



《大叔的愛》截圖

有網友近日在高登討論區以「處死式熱水爐使用攻略」為題發帖文，指為了一眾用家可以「長命百歲」，特意貼出求生攻略，更温馨提示使用攻略的前置是必須「煲好咗水既爐」，以及要確保不會有沖涼期間突然將熱水爐關掉的家人。

👇👇👇處死式熱水爐求生攻略👇👇👇

攻略一: 一開始沖濕身只可用三分鐘，用熱水去淋濕晒成個人就熄水，由佢再煲水，呢個時候你應該洗頭。

攻略二: 洗頭控制喺3分鐘內，之後沖水，沖到無泡大約要1-2分鐘，就關水，等熱水爐再補充熱水。可再重覆一次（通常洗兩次頭先最乾淨）

《超感應校園》截圖

攻略三: 落護髮素/膜之後洗乾淨隻手，關水後就可以用洗面product。洗好了就用一分鐘清咗塊面既泡再關水。之後再用沐浴露洗個身和pat pat。

攻略四: 嚟到呢度，左洗右洗大約用咗15-20分鐘，之後連埋護髮素/膜一口氣沖走全身所有泡，你就可以好豪咁一次過用晒最後嘅熱水先出去。

雖然樓主一番苦心，不過似乎其他網民唔太buy，「10分鐘洗完佢啦,仲搞咁多嘢」，「天氣咁凍緊係浸下浴缸架啦」，「永遠沖凍水涼就唔需要驚」。其實過往也有連登仔發文《儲水式熱水爐既考驗又嚟》，引來大量網民分享慘痛經歷，以及一邊原地跑一邊沖涼等等的抗寒奇招。

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