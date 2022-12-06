大埔半山豪宅工人房$3,800招租！4位陌生男女夾份　網嘲:高級劏房

不少人租屋都是為了有自己的生活空間，如果要與陌生人合租，你又能夠接受嗎？最近在社交媒體上有人貼出租盤，指在大埔半山豪宅天鑽4房3廁單位招人合租，只需$3,800即可租下有獨立廁所的工人房，帖子引起網民熱議。



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豪宅原來都有得合租，月租$3,800你又會唔會考慮？Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」上最近有網民貼出一則招租帖文，表示位於大埔半山區的豪宅「天鑽」4房3廁單位工在招人合租，現時剩下1間客房及一間工人房，不過客房需要2人共用一個廁所，月租$5,800，而工人房有獨立廁所，月租$3,800。

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Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」截圖

樓主提到現時室友有1男（套房）、1女1狗（客房），即是將來客房租客需要與女生及狗狗共用一個廁所，也表明狗狗個性活潑喜愛與人玩耍，希望新室友會鍾意小動物。在傢私及房間大小方面，樓主指廚房浴室電器齊全，有洗衣乾衣2合1既洗衣機、微波爐、焗爐、客廳有飯枱、梳發及電視等。客房面積大約200cm X 206cm，已有床架、衣櫃、書桌及櫈；工人房面積大約125cm x 220 cm，已有床架及床褥。

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【圖輯】點圖放大瀏覽 大埔半山豪宅工人房$3,800招租👇👇👇

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另外屋苑的會所設備一應俱全，有室內恆溫泳池、戶外池、K房、桑拿房及房保齡球場等，屋苑也提供穿梭巴士來回大埔墟火車站，車程僅5分鐘。合租家務可商量分工，水、電、煤、上網費則按單平分。

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Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」截圖

網民看帖後就笑指該單位是「高級劏房」、「係咪又係比人租嚟落會所識有錢人？」、「真係痴線住到咁」，也有人覺得$3,800又有會所用，其實十分抵租，坦言「深水埗垃圾劏房都$4,000，而家呢個有獨廁，良心價啦仲想點」、「外國好常見，有乜好笑」。

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不過也有網民質疑「租上租」的行為犯法，為此樓主就解釋業主已知道係分租，表明「當時傾租約大家都有坐低傾」。招人合租是因為有兩位室友退租，自己與室友也都是普通打工仔，合租也只是因為「新樓租間房又畀養狗，咁抵就租左間客房」，因此「唔存在話咩扮有錢人」。

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