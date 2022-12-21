2022香港經典金句回顧　李家超貢獻最多?！呢句網民選為年度金句

【2022回顧/李家超/張竹君/林鄭月娥/林明禎/正義迴廊/飯戲攻心】2022年即將成為過去，今年香港不論經濟、娛樂或疫情都有巨大變化：特首換屆、OMICRON第五波疫情、樓市股市回落、豬肉分割員威威彈起、香港電影回勇等大家都歷歷在目，當中更有不少經典金句令市民津津樂道，大家又是否記得這些令人回心微笑的說話呢？



2022年香港也發生過不少大事，年初有OMICRON疫情第五波爆發，確診人數更屢次破新高；今年也是特首換屆的年份，李家超成為香港第六屆行政長官，做實事為主的李家超上任後也有不少金句，有些更成為香港人的口頭禪。還有香港電影業復甦，港產片《明日戰記》、《飯戲攻心》、《冚家辣》、《正義迴廊》、《阿媽有咗第二個》等票房均報捷，劇中有些對白更被改為Memｅ圖廣傳。《開罐》為大家整合了2022年的經典金句，大家不妨留言補充！

2022年香港經典金句回顧

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1.動態清零

Omicron變種病毒今年在香港肆虐，清零政策也因應防疫政策調整而調為「動態清零」，有記者曾問及「清零」及「動態清零」分別，前特首林鄭月娥以非「始作俑者」所以「解唔到」，引起網民熱議。

2.大台理論

VIU年初的電視劇《IT狗》，由Lokman（楊樂文）飾演嘅星之子Tony 經常手持由他親自撰寫的書本《大台理論》，暗指大台經常出現的電視劇橋段。

3.夠鐘返屋企

任期內有不少金句的前任特首林鄭月娥，在宣布不會參選時表示， 2021年3月已向北京表達不連任意向，稱唯一考慮是家庭時說：「我家人係我最優先考慮，佢哋認為我夠鐘返屋企。」

4.你第日一定係識吹樂器

特首李家超在參選時積極落區跟市民交流，到西九文化區時，主動上前和一名小妹妹交談時說「你第日一定係識吹樂器」，更指對方「幾叻女」。

5.快啲信耶穌

以無厘頭見稱、被網民稱為「劉馬車接班人」的YouTuber Kenny今年火速爆紅，在片中因為跟他母親互動而令網民爆笑，由於其母篤信基督教，不時在Kenny拍片時大叫「快啲信耶穌」、「耶穌祝福你」、「你哋真係好無知」等。

6.我就係天幕

《明日戰記》多句對白被指「出晒事」，過分造作和奇怪，而張家輝在電影中的對白「我就係天幕，天幕就係我」被評有點中二病。

7.無電話可以用手機

2022年9月確診張竹君於記者會表示疫苗通行證下調至5歲兒童，現場有記者就著這點向張竹君發問「如果小朋友冇電話點算?」，張竹君這樣回答，結果被網民瘋狂二創金句。但事後澄清「講錯咗」，其實想說「可以用疫苗紙本」。

8. 說好香港故事

特首李家超多次提及要「說好香港故事」，以矯正以往抹黑及負面言論，此句也成為2022年香港人的口頭禪。

9 親一個，好嘢

電影《飯戲攻心》劇中女神林明禎的對白，其招牌手勢更成為IG story人氣打卡甫士。

10. 屈我啦屈我啦

電影《正義迴廊》由麥沛東飾演的唐文奇在法庭作供時的一句對白，影片大熱後更被網民製成多幅迷因（meme）。

有網民用電影對白「屈我啦！屈我啦！」來表達男士被冤枉非禮的心情，坦言「有冤無路訴」。（《正義迴廊》預告截圖）

11. 搶人才

特首李家超在第一份施政報告強調，要發展先要維護國家安全，更揚言要在全球範圍「搶企業，搶人才」，自此「搶人才」成為不少企業請人出PＯ必用金句。

12. 腦霧



2022年Omicron疫情爆發，不少港人確診康復都有長新冠症狀，其中一個就是腦霧，後來氾指一般無記性失憶的港人都戲稱自己患有腦霧。

13. 先生唔好打交



網上瘋傳一名女子在赤柱監獄外被擄走的短片，片中有穿上懲教制服的人員上前阻止，並勸說「先生唔好打交」，事件引起網民熱議，更一度登上熱門搜尋。