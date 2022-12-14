內地男3年內陰莖神秘增長5.5cm　驚揭下體長硬角全球僅6宗超稀有!

每逢講到性愛，不少人會喜歡討論男性陰莖的大小粗幼，又或者討論有何方法可以增長性器。早前中國內地一名男子的陰莖就成功在3年內增長5.5cm，不過他並沒有因此而狂喜，因為他是在陰莖的頂端生了一隻角。



如果有一天陰莖突然長了幾cm，大家會覺得開心嗎？早前中國內地山西醫科大學第二醫院的數名泌尿科醫師將一宗極罕有的病例刊登在《亞洲外科雜誌》，當中講述一名41歲男子竟然在龜頭上生了一隻長5.5cm、寬3cm的角！

據報告所說，這位男子已經受這個問題困擾3年。一開始這隻「角」只是米粒左右的大小，在3年內慢慢增大。男子曾為此到訪地區醫院將它切除，誰知3個月後腫塊就再出現，長成黃黃啡啡、硬硬的角，從包皮下方延伸至尿道上方。「角」的頂部表面光滑，接近底部則比較粗糙，亦有數處突起。

腫塊長得越大男子就越感覺不適，於是醫院便為進行手術，同時切除角的基部周圍15mm組織。術後男子恢復良好，也沒有復發跡象。按報告所指，除這名41歲男子以外，過去30年只出現了5個陰莖長「角」的病例；印度、西班牙、美國各有1宗，餘下病例均來自中國。而當中印度的病人更是被長5cm、寬3cm的角困擾長達20年。

醫師指這些「角」是由角蛋白累積而成，包莖、包皮過長、受傷、衛生不良和病毒感染等因素都有機會導致。普遍陰莖生角發生在割包皮手術後的1年內，術後創傷有可能會促進角產生和發展；因有可能是惡性或癌前病變，建議通過手術切除。所以大家平常一定要注意下體的衛生清潔，如果在陰莖上發現不明的腫塊亦要盡快求醫啊！

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