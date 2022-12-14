男人幫你度胸圍?網盤點5大男生絕對禁止職業　一個職業隨時叫999!

雖然大家常說職業無分性別，但有時候難免都會覺得某些職業男仔或女仔做先會有韻味和較為匹配。近日有網民就在討論區上開PO討論究竟有什麼工作是「絕對唔請男人」，引起不少網民熱論，通過嚴選網民更盤點出5大非女人不可的工作，究竟是哪5大工作如此「嚴謹」專為女士而設呢？



圖自生力啤酒YouTube Channel

第五名:啤酒推銷員

不論是大排檔或是酒吧，大家都會常常看到所俗稱「啤酒妹」的啤酒推銷員，不少網民表示「啤酒妹」並不能被男生代替成「啤酒仔」，大多啤酒妹都會穿着得較為性感，然後到不同桌推銷啤酒，但若變成穿着性感的「啤酒仔」，網民表示那會像來「追數」，好似成日想「爆我樽」，嚇都嚇親飽。

第四名:幼稚園老師

不知大家曾讀過的幼稚園除了校長以外，有沒有其他男幼稚園老師呢?網民表示不知為何，從未看過有男幼稚園老師出現「9成9都係女老師」，雖然行業裡都會有男老師的出現，但網民表示好像大部份幼稚園都會偏向招聘女性，更有網民表示行業裡好像有「潛規則」，怕男人太衝動會傷害小朋友，才會大多招聘女性。但有網民則表示其實是本身幼稚園行業少男性入行才會大部份是女老師。

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《幼稚園老師》劇照

第三名:女僕

大家試想下男生穿着女僕裙，在你面前跳舞，叫你「主人」，不知大家覺得怎樣呢?網民都表示，完全想像不到如果去女僕cafe，一進店個個都變成穿着女僕裝的肌肉猛男，在你面前以雄厚的聲音讀出令美食變好味的咒語，畫面極度衝擊。所以認為，女僕都是女生來當較好。

《還是不能結婚的男人》劇照

第二名:Bra店職員

網民表示內衣褲店的職員若不是女生來當，根本難以為女生們提供服務，更會有不少誤會出現。他們表示因有不少內衣專門店都會設有為職員為女生們度身，以協助他們選擇合適的內衣，並會教他們如何正確穿着內衣。客人是需要將衣服脫光光，才可進行量度。若店員變成男生，男生們本身並不用穿，根本難以理解「點先係個好胸圍」，此外平時男生們碰到女生少少便被喊「非禮」，如若他們要求客人脫光量度胸圍，一定「日日叫999」。

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《絕世好Bra》劇照

第一名:譚仔姐姐

有不少網民都表示，譚仔姐姐有名大家叫「姐姐」，去譚仔食麵都是其次，最主要是聽譚仔姐姐的特有「口音」，要聽到姐姐講的「勿演」(墨魚丸)，還有姐姐之間聊天的家鄉話「rap」，才是一個完整的譚仔。有網民分享曾看見有譚仔哥哥出現，哥哥說話正字正音，令譚仔都變味。

其實根據新婦女協進會關於行業中男女比例的數據顯示，雖然香港越來越多女性投入職場，但行業中的男女比例都沒有明顯轉變，女性在文書工作、服務工作及銷售人員行業中，比例都比男性高，在任職文書支援人員中女性就佔有73.6%。而在擔任經理及行政級人員及專業人員的男性比例亦比女性高，男生共佔65.7%，雖然女性在此行業職位比例有所上升，但男性仍然是佔多數，此狀況亦間接造成女性收入中位數比男性低的現象。

譚仔圖片

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