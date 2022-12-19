12月尾截止!10份月薪超過20K政府筍工　一份DSE畢業月薪可達50K

政府陸續釋出政府工，這次《開罐》Opener就為大家集合了多份12月尾截至的政府筍工，不但學歷要求低，而且全部一入職月薪就超過20K。當中更有不少超級鐵飯碗，只需中五或DSE會考學歷，月薪就可高達$50K有興趣加入政府部門工作的朋友就要留意啦！



【1】律政司 -法庭檢控主任

律政司聘請法庭檢控主任，職位並不要求申請人持有大學學位和有任何工作經驗，只要在DSE中考獲五科第3級成績或同等以上成績/學歷，或在高級程度會考兩科科目考獲E級或以上和中學會考中考獲三科第3級成績，並符合語文能力要求即可，月薪更可高。受聘者通過3年試用期後就可按長期聘用條款聘用，正式成為公務員!

有興趣的大家不妨看看法庭檢控主任的入職要求和待遇吧!

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【2】民政事務總署-行政助理

民政署聘請西貢民政事務處行政助理，入職要求只需申請人持有本港頒授學士學位或同等學歷，DSE或會考中英文均有第3科或以上成績，有良好電腦知識等，職位並沒有要求申請者具有任何工作經驗，主要職責是提供一般行政及管理支援，協助成立業主立案法團等工作，月薪有26K!

有興趣的大家不妨看看行政助理的入職要求和待遇吧!

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【3】食物環境衞生署-二級衞生督察

食物環境衞生署聘請二級衞生督察，職位並不要求申請人持有大學學位和有任何工作經驗，只要有相關學科高級文憑或副學士學位則可。主要職責是巡查食物業和非食物業處所、牌照事務、檢控、處理相關投訴等，入職就有30K。受聘者通過3年試用期後就可長期聘用條款聘用，正式成為公務員!

有興趣的大家不妨看看二級衞生督察的入職要求和待遇吧!

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【4】政務司司長辦公室-合約傭工(財政司司長官邸)

政務司司長辦公室為財政司司長官邸招請合約傭工，主要負責執行官邸中的各種家務，包括清潔打掃地方、烹調等。若有宴會或活動舉行時，亦需要負責相關的餐飲款待等工作，職位要求申請者有至少兩年在大戶家庭或大型機構打理家務，預備宴會和在酒會中招待賓客的經驗，並能操流利粵語、簡單英語和普通話，閱讀及書寫中文和簡單英語，月薪有20K!

有興趣的大家不妨看看合約傭工(財政司司長官邸) 的入職要求和待遇吧!

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除了以上將於12月尾截止的政府工外，其實政府紀律部隊一直都有招聘不同職位，職位大多要求申請者DSE或會考中考獲5科合格或以上成績並通過體能測試即可，而有部分的紀律部隊需申請者進行視力測試，因此有興趣的大家就要留意啦!

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