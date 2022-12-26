日節目實測13款平民價Handcream　冬天最強潤手霜第一位$70可入手

冬天天氣寒冷亦很容易乾燥，每年有不少公司都會推出潤手霜。不過，相信不少人買完Hand cream之後因為覺得不適合，不會完全用完或在用完前就再買新的。有日本節目最近就找來13款人氣潤手霜實測，從中選出Best 5！



疫情下的冬天特別乾燥，經常消毒雙手及做家務令手部乾燥、指甲容易斷。市面上有這麼多款Hand cream潤手霜，到底哪一款才是最好的呢？日本節目《サタデープラス》最近就實測市面上13款人氣藥用霜，以笠度、易塗程度、性價比、保濕度和使用感5個範疇評分；每項10分滿分、總分最高為50分，從中選出總分最高分的5支成為Top 5。

【1】樂敦曼秀雷敦Hand Veil保濕清霜護手啫哩

【2】樂敦曼秀雷敦Hand Veil Rich Barrier潤手霜

【3】花王NIVEA Medicated Extra Cream

【4】Unilever凡士林潤手霜

【5】KISSME藥用潤手霜

【6】yuskin潤手霜

【7】近江兄弟社OMI Medical Cream & barrier

【8】花王Curel潤手霜

【9】KOSE Maruho Pharma Carte Moisture Hand Cream

【10】KOSE Predia藥用保濕修護手部精華

【11】大正製藥肝素潤手霜（CLINILABO Hepario Moist Barrier）

【12】Yakult Beautiens Poshmama藥用潤手霜

【13】AEON TOPVALU藥用防粗糙潤手霜

5個範疇評分

【1】笠度

如果潤手霜太笠，摸到手機和水龍頭等物件時就會留下指紋或者有滑滑的痕跡，非常不便。節目組為了測試Hand cream的笠度準備了大量閃片，實測專員將0.5g潤手霜塗在手上後靜待1分鐘，便會把手按壓在閃片上。拿起手來甩3下後，就統計手上黏著的閃片數量作評分；黏得越少笠度就越低。

13款平均數：83個

第一位：38個——大正製藥肝素潤手霜（CLINILABO Hepario Moist Barrier）

【2】易塗程度

潤手霜要達到手部全面的保濕效果首先需要容易混抹開。節目實測時就將0.5g潤手霜放在手臂上，用手指一直線塗抹直至潤手霜完全消失，以間尺量度延伸距離作比較評分。

13款平均數：14.3cm

第一位：27.5cm——樂敦曼秀雷敦Hand Veil護手霜

【3】性價比

節目組以（潤手霜價錢÷內容量×10）的公式計算出潤手霜每10g的價錢，為性價比作評分。

13款平均數：約138円（大約港幣7.9元）

第一位：27.8円（大約港幣1.6元）——AEON TOPVALU藥用防粗糙潤手霜

【4】保濕度

潤手霜最大作用就是保濕，節目組實測時就將13款潤手霜平均塗在雙手的不同位置，並到室外公園散步1小時模擬現實情況，從中選出保濕度最高的一款。

第一位：KISSME藥用潤手霜

【5】使用感

除了保濕度和笠度等因素之外，塗上手時的感覺也是非常重要。節目組就從潤手霜的質感、皮膚滲透度及香味等方面進行綜合評分。

第一位：KOSE Predia藥用保濕修護手部精華

【第5位】Yakult Beautiens Poshmama藥用潤手霜

裡面含有由益力多公司獨家研發，以乳酸菌將牛奶發酵的保濕成分S.E. （Shirota Essence）。因與皮膚的天然保濕成分相似，能高效滲透皮膚。

笠度：8分

易塗程度：8分

性價比：8分

保濕度：8分

使用感：8分

總分：40分

價錢：550円（大約港幣32元）

【第4位】KOSE Predia藥用保濕修護手部精華

共有5款不同香氣，非常保濕，手感亦很好，容易塗抹、連指甲之間也能覆蓋到，適合在日間使用。

笠度：8分

易塗程度：8分

性價比：5分

保濕度：10分

使用感：10分

總分：41分

價錢：1320円（大約港幣78元）

【第3位】KOSE Maruho Pharma Carte Moisture Hand Cream

這支潤手霜是由化妝品品牌KOSE和醫療品牌Maruho的共同品牌Carte推出。在保濕同時亦非常清爽，據統計還曾獲得12個潤手霜排行冠軍。

笠度：9分

易塗程度：9分

性價比：7分

保濕度：9分

使用感：9分

總分：43分

價錢：990円（大約港幣58元）

【第2位】樂敦曼秀雷敦Hand Veil保濕清霜護手啫哩

產品在易塗程度測試中獲得第一位，是潤手霜中較少見的啫哩狀，因此質地非常輕盈滑順。系列中亦有分清爽滲透、長效保濕、滋潤光滑及修服乾燥4款，可按肌膚需要選擇。

笠度：8分

易塗程度：10分

性價比：9分

保濕度：8分

使用感：9分

總分：44分

價錢：521円（大約港幣31元）

【第1位】大正製藥肝素潤手霜（CLINILABO Hepario Moist Barrier）

這款今年4月剛發賣的潤手霜雖然價錢較貴，但水性和油性的保濕成分完美平衡，令塗上手有類似乳液的感覺，裡面含有對保濕有效的肝素（Heparin），能使保濕成分滲透至角質層。

笠度：10分

易塗程度：9分

性價比：6分

保濕度：10分

使用感：10分

總分：45分

價錢：1298円（大約港幣76元）