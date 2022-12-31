「AV救世主」高橋聖子、楓可憐告別粉絲　2022年引退的10位AV女優

新一年有新的開始，不知大家有甚麼珍貴回憶呢？2022年日本通過AV新法，令業界承受龐大打擊，有不少陪伴我們渡過無數晚上的AV女優因為數個月沒有工作而決定引退。當中亦有不少只做了幾個月就引退的高潛力女優，也有女優因為健康理由告別AV界。



2022年引退AV女優戸田真琴 (Twitter截圖)

競爭激烈的AV界每年都有不少女優因各種原因引退，亦有不少新人出道。今年在AV新法通過後，為了保障演員們，作品在拍攝結束後4個月不能公開、公開1年內亦可以無條件解約將作品下架。不過這也令作品製作時間大幅延長，有不少AV女優熬不住工作量、收入激減，而遺憾引退轉行。當中有不少是今年下海後電擊引退的女優，亦有藝人背景出身的「救世主」，三上悠亞的生涯勁敵高橋聖子。

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【1】明日來ひかり(明日來光)

明日來光於2022年7月發佈出道作，因「青筋奶」極速打響知名度，成為AV界的超級新人。她更曾大方分享自己整容前的相貌引起網民熱論。但發表出道作不到2個月，她就宣佈引退，令一眾粉絲非常錯愕。

【2】小倉七海

年僅20歲的小倉七海2021年出道後，在2022年10月無預警宣佈引退。本來是被S1力捧的王牌接班和宣傳主力，但因AV新法通過對未來的不確定性身心俱疲，今後將繼續從事演藝工作以新名「ほしののの」重新出發。

【3】安部未華子 (あべみかこ)

這位貧乳蘿莉選擇在今年出道10周年的時機引退，坦承自己體力已經跟不上。而且覺得近年業界狀況變得嚴峻，自己也希望試試其他工作，便決定從AV界引退。

【4】戸田真琴

在2021年她以12支作品為限、倒數365天引退的前提移籍到Faleno，2022年12月5日便推出引退作，今後會繼續專注在電影和小說的創作。曾在Instagram上透露自己引退後最想在身上紋一隻粉紅色的小象。

【5】楓可憐（楓カレン）

作為被老牌片商IdeaPocket力捧的女優，她2022年3月清空Twitter和Instagram的所有貼文後10天，竟突然發表引退宣言。但因內容太過官腔，一眾粉絲認為一定有內幕，懷疑她跟片商鬧翻或根本早已有引退之意。

【6】市川雅美(市川まさみ)

她2014年進入SOD成為女社員在宣傳部工作，曾宣言自己「絕對不會拍AV」，但入職滿一年的2015年就宣佈下海。一度加入「惠比壽麝香葡萄」，成為第五代會長。2020年起因身體狀況休業沒有發行作品，至22年4月正式宣佈從AV女優的身分引退。

【7】早野詩 (はやのうた)

在2022年3月19日剛滿出道1周年的她，刪除所有Twitter和Instagram的貼文後宣佈引退。原因是「找到新工作」，決定展開新的人生，電擊引退不少粉絲都感到十分可惜。

【8】Hitomi

Hitomi擁有超級巨乳，而且因為有努力修身，身材簡直就像來自二次元。AV生涯長達14年的她，在2022年4月發表引退作離開AV界，但就有經營自己的OnlyFans。

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【9】古川伊織（古川いおり）

2022年迎接出道10周年的資深女優。1月宣佈將引退，解釋到認為自己在這10年內，作為AV女優能做的工作都做過了，是時候畫上句號，在12月31日正式引退。

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【10】高橋聖子（高橋しょう子）

「AV救世主」高橋聖子在愚人節當天宣佈引退，表示過去拍攝時已多次因為體力原因打算放棄，是粉絲的支持而令她堅持下去。不過考慮到目前AV界的風險，令她希望珍惜自己的身體同時可以慢慢思考未來生活，並嘗試新事物，因此決定引退。

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