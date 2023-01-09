日媒報高級拖羅被中國人搶光！網民嘆3點輸給中國人：日本人度縮

港人到日本旅行除了觀光購物之外，美食也是不可或缺的元素之一，當中魚生和壽司是不少人的最愛。但有日本媒體最近報道指近年日本已經輸給中國，講到有很多中國人購買當地的吞拿魚，令當地人都搶輸；甚至更有人表示未來吞拿魚會從日本的餐桌上消失。



(YouTube 截圖)

在上週舉行的新年首次拍賣中，以最高價賣出的吞拿魚價值3,604萬円(大約港幣213萬元)，比去年的價格高逾2倍。而這個日本的吞拿魚市場正在產生「異變」。日媒《TBS NEWS DIG》日前就報道指「吞拿魚、牛肉…日本在全球食品競爭中落敗【跌倒的日本振興之路】」，當中講到日本近年在買本地產吞拿魚的競爭上輸給中國，將來吞拿魚甚至有可能完全從他們的餐桌上消失。

TBS到訪全日本漁獲量最高的靜岡縣燒津漁港，指出有不少中國買家經常會到訪。來自中國黑龍江的金龍喜年內到訪燒津漁港50次，每次都會買入大量最高級拖羅，拍攝照片後發回給中國的客人商談。據說中國內地近年掀起拖羅狂熱，不喜歡沒有油脂的魚生，偏好入口即溶的吞拿魚。在北京，一盤只有數塊拖羅的魚生拼盤雖然叫價6,000円(大約港幣355元)但依然人氣極高。

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中國商人這次買入的拖羅裝滿一個貨櫃，共有4至5噸、總值2200萬円(大約港幣130萬元)，全部寄往中國。負責仲介的「海伸」營業課長福井裕馬表示感受到中國買家很有氣勢，做法是「總之幫我收集貨品啦!」。反之日本商人就因為價格和燃料費上升而難以出手，認為中國速度和購買力都遠超日本人，坦言若情況持續可能在不遠的將來吞拿魚就會從日本的餐桌上消失。

但受影響的其實遠遠不止吞拿魚市場。日本國內有91間分店的連鎖燒肉店社長接受訪問時就講到，他們一向使用的美國牛肉近年被中國、韓國、台灣等地區以高價買入，令他們「買輸」了；曾一度需要大幅加價，現在更需要檢討改賣羊肉。負責確保日本食物供給穩定及發展農林水產業等的「農林水產省」早前的議會紀錄中亦講到日本正在全球食品競爭中落敗，小麥、大豆和玉米等穀物的購買情況亦大受關注。

報道公開後引起網民熱烈討論。有網民就指出將日本的壽司和燒肉店擴大至中國及韓國等國家本是日本提升經濟、成長的戰略，但日本近年資源不足，本地產物被外國人搶購一空也沒有辦法對抗。有網民亦指責近年日本GDP降低，不論勞動人口、勞動時間和生產力都大大降低，在各方面輸給中國實在是理所當然。

亦有人表示日本人追求「高級又便宜」及「同樣價錢份量多」，有這種「貧窮的民族性」才會導致這樣的結果。亦有人指出日本人較「度縮」，不但每次進貨量少，而且還對貨物要求高、程序多多，花很久時間才能完成交易。但中國人每次買入量多，下決定的時間亦很快，因此不少日本本地企業反而更樂意優先與外國人做生意。日本人最終總淪為中國後的第2名甚至更低。

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