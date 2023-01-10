沙田某大商場物價根本劏客？貧窮網民大嘆：平民區食餐飯都要$XXX

香港百物騰貴已不是新聞，無論是樓價或消費物價都十分高昂，打工仔的薪酬加幅也追不上物價飛漲的速度。最近有網民發帖，指自己事隔多年重新踏入沙田區某大型商場，卻感到人事全非，場內也開了不少新餐廳，但價格就比以前高出一大截，只不過看見很多一家大小愉快消費，令不捨得消費的他大嘆「係咪個個月入十萬㗎？」、「又玩又買嘢，點解咁有錢既？」



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沙田區作為1970年代發展的新市鎮，自然在大眾的印象中是「平民住宅區」，而非傳統的「貴價住宅區」如銅鑼灣、中環等。有網民在討論區上發帖，表示自己很長一段時間沒有踏足沙田，最近重遊沙田新城市廣場，發現商場內開張了不少新餐廳，包括「好多Cafe，新日本Fusion，食Cake店」。

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肚餓的樓主便打算試試新餐廳吃飯飽足一頓，豈料看餐牌時，赫然發現每間餐廳「叫樣嘢都平均$150，仲要細細份⋯」、「見到有間台灣嘢，諗住叫個鹽酥雞飯同珍珠奶茶食，點知淨係個飯都過百，杯珍珠仲$48杯」，嚇得樓主即時離開店舖。

FB@新城市廣場

他再指商場內開了一間新的「歡樂天地」遊樂場，當打算進去重溫一下童年回憶時，又發現遊戲幣要$2一個，每款遊戲機也要6-8個代幣。樓主只好在旁邊看著，大嘆「掟彩虹，fing錢咁fing，我自己就唔捨得玩⋯望住個細路玩」。他表示在商場內有很多年輕夫妻，每個人都穿著潮牌，連小朋友都穿著有牌子的衣服，直言比起兒時的自己相差很遠。

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FB@歡樂天地 The Wonderful World Of Whimsy

無奈的樓主大嘆「行咗成個商場⋯樣樣都幾百幾百，好貴，見到人地好歡樂玩，食，消費，但自己一樣嘢都唔捨得係到洗，好似自己唔屬於呢個地方咁」、「真心唔明D人點解可以搵咁多錢，食得起，玩得起⋯係咪個個月入十萬㗎？」、「一家大細食餐飯都$500-700，又玩又買嘢，點解咁有錢既」。最終他也選擇步行到禾輋某間平價的茶餐廳醫肚，而非在新城市廣場嘗試新餐廳。

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看帖的網民就對於樓主的經歷「非常有畫面」，紛紛想起肚餓的自己站在餐廳前，卻發現每樣餐點都十分昂貴，不是「吃不起」而是想慳錢的矛盾模樣。有網民為沙田新城市廣場的高昂物價解釋，指出沙田雖為傳統家庭區，走大眾化路線，但是不少當年在沙田發展新市鎮時期置業的港人，早已經「供完樓上晒岸」，因此當中很多人其實已晉升為「中產階級」，隨時一個家庭有兩三層樓，生活壓力無憂，自然可以承受高消費的環境，當然租金高昂也是推高物價的一大原因。

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《男人唔可以窮》劇照

同時網民也大嘆新城市廣場這些年來的變化，「以前新城市真係唔係走呢個路線，陽光餐廳、馬里奧餐廳、麥記之類」、「自從拆噴泉之後已經唔係行大眾化路線」、「佢裝修後轉行家庭客就乜都貴哂」、「多咗自由行就唔同晒」。直言附近街坊居民想食平價路線的餐廳，根本不會選擇新城市廣場，而是「要行過去隔離希爾頓，或者行到公屋邨才有平民餐廳」。

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