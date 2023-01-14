2年前為愛變性一刀切爆紅　小A辣8大事件逐個數｜附手術血腥畫面

【小A辣／跨性別／性別重置手術／變性手術／變性人壽命】台灣跨性別網紅小A辣1月10號在IG發文宣佈與男友阿富（王聖富）5年情斷，文中更大方承認自己為了愛人才切除下體，「不得不承認部分為你變成女人，在一起不分你我」，分手消息一出即時引起網絡熱話！不少網民都忍不住留言同情她，「她以前到現在都是為了男朋友而活，但那個男生x膩了就分手，真的很悲哀」、「她有說過如果男朋友想生小孩就分手」、「（跨性別者）應該很快死」。



其實小A辣兩年前宣佈進行性別重置手術時早已一夜爆紅，在Youtube足本揭秘變性手術內幕的系列影片至今累積超過4百萬觀看數，作品更於台灣Youtube頒獎典禮中揮底黃明志、三上悠亞等競敵獲獎。

【圖輯】小A辣進行性別重置手術的衝擊畫面（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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影片中，小A辣不單止交待了動刀前的心境、手術費用及風險等，連大眾最關心的跨性別者健康問題都一一解答。到底跨性別人士壽命是否真的比一般人短？人工的私密處與天生就是女人的有什麼不同？護理人造妹妹的方式又是怎麼樣？現在就來為大家拆解「關於小A辣的8大事件」以及「性別重置手術內幕」：（點圖放大了解👇👇👇）

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一、小A辣2015年靠反差萌爆紅獲封「崩壞正妹」

入行超過10年的小A辣出道初期早已作女裝打扮示人，2015年更憑著一條唱歌影片紅到去香港，片中著低胸裝的他化上淡妝、長髮及肩，看起來就是個性感台妹，成功迷倒一大班網民。然而這個「女生」開口唱歌卻一鳴驚人，又粗又低沉的聲線讓粉絲秒失戀，如此強烈的反差成功讓小A辣在網上人氣爆棚。最搞笑是竟然有廠商邀請小A辣代言陰道清洗劑，讓當時還是「男兒身」的他笑笑拒絕：「我沒有陰道。」

【圖輯】點圖放大看小A辣2015年「崩壞正妹」時期的模樣👇👇👇

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二、小A辣「太靚女」慘遭網民性騷擾，事後卻道歉

「雙兔傍地走，安能辨我是雄雌？」小A辣讓人看不出真實性別，化妝後甚至比不少女生漂亮，2016年尚未進行變性手術的他更自爆被處男網友示愛兼性騷擾，「我剛滿20歲沒交過女朋友」、「我對你做了一件事」、「我第一次對男人扮女網打手槍（自慰）…」，突然被告白的小A辣也不知道如何是好，只好冷回對不起三個字。不少網民看完私訊記錄後不禁直言「很多小男生的心聲，告白無罪」、「這是誇獎還是...？」、「不小心被掰彎了」。

處男網友性騷擾小A辣的短訊（Facebook@小A辣）

三、小A辣讀書時期曾刻意「扮男生」被同學欺凌

小A辣曾於《ETtoday星光雲》專訪分享中學時期被同學欺凌的經歷。天生性別氣質就跟其他男生不一樣的他，讀書時為了隱藏自己真正的模樣，不惜時刻故意表現出男子氣概去「扮男生」，可惜仍然被同儕欺負，「同學都會笑我，就言語霸凌（欺凌），動手……不記得了」。

校園欺凌事件亦讓小A辣性格變得非常封閉，坦言自己在班上沒什麼朋友，不過這卻似乎讓他更容易認清身邊人，「我朋友沒有很多，好的都是交心的」。升大學後，小A辣漸漸勇敢做自己，而她亦憑自然不造作的真性情成功獲得大眾的支持與喜愛，對於酸民的酸言酸語小A辣亦看得很開，「最難聽也就是被罵人妖而已」。

四、小A辣拍MV被台灣教會歧視

小A辣2017年獲黃明志邀請到台北天母公園拍攝歌手「四葉草」的新歌MV，卻被當地教會歧視。黃明志提起歧視事件仍然歷歷在目：「當天本來是跟阿公阿嬤談好，有一段跳舞的演出，但我們主題就是一般的跳舞，只不過他們看到小A辣出現時，就說我們的主題是變性人，然後集體離開。」事件當年登上台灣各大新聞版面，黃明志亦呼籲：「大家都有自己不同的想法，但必須要互相尊重。」

小A辣被教會歧視一事登上台灣各大新聞版面。（Facebook@黃明志）

五、小A辣與小豬羅志祥自拍網民錯重點

網上曾瘋傳一張小A辣與小豬羅志祥的自拍照，相中塗上桃紅色唇膏跟棕色長髮的小A辣與《黑澀會》出道的女藝人斯亞（糖果）撞臉，意外引起軒然大波。

事源有網民將斯亞與小A辣的照片製成「九宮格」梗圖，其後吳宗憲節目《綜藝大熱門》更用上該圖玩遊戲，讓斯亞情緒失控在社交平台哭訴被欺凌，但網民看完就似乎不太受落，反批：「被說像蔡依林、泫雅時很開心，撞臉小A辣就生氣，不也是變相欺凌小A辣？」讓斯亞實情是介意撞臉「跨性別人士」的傳聞甚囂塵上。

【圖輯】你認為斯亞與小A辣似樣嗎？點圖放大看更多斯亞IG照片👇👇👇

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昔日情同姊妹的斯亞和小A辣隨即傳不和，雖然事後斯亞作客小A辣的Youtube頻道「破冰」闢謠，但二人IG的互動自此就不如從前頻繁，後來的合照亦從越來越少變到近乎沒有，難免讓外界猜測姊妹鬩牆「真的假不了」。

六、小A辣曾揚言不進行變性手術卻自打臉

小A辣因為「比真女人還美」動刀前曾經被網民追問：「那麼正，為什麼不進行變性手術？」她給出的答案亦非常一目了然：「站著上廁所甩一甩很方便。」而到底是什麼讓小A辣這種日常便利反口「一刀切下體」呢？三個字——因為愛。

小A辣拍下人生最後一次用「小弟弟」站著小便的畫面。（Youtube@小A辣）

七、跨性別者的愛情故事

小A辣去年曾片揭開與阿富的愛情故事，二人一路走來的點點滴滴，讓網民們看完都覺得很心疼。為了做個100分女友，即使阿富因故「沒有辦法好好賺錢」，小A辣亦甘願充當家裡的經濟支柱「倒貼男友」，還從完全不懂下廚變成一個料理達人。第一次「拍長拖」的小A辣亦自認好像一些小女生一樣不懂得談戀愛，在相處的小細節上愧疚地說自己學不會照顧男友的感受：「一直咄咄逼人，或是三不五時就查勤。」控制慾大到甚至會麻煩到阿富的朋友，不過真正讓阿富感到困擾的，其實來自於家人以及其他人的歧視。

雖然面對外界很多的歧視及冷言冷語，但阿富還是認為跟小A辣在一起「一切都是值得的」。（Youtube@小A辣）

魔鬼在細節，小A辣有次發現阿富的手機聯絡簿中，自己的名字從「寶貝」、「親愛的」被改成一個字「辣」，連手機桌布都從二人合照換成其他圖片，細問之下竟然發現原因並非男方偷吃。原來當兵期間的阿富和小A辣的戀情在軍營中傳開，「他不是直男嗎？怎麼會跟小A辣在一起」、「他（阿富）就是想利用人家，就是想紅啊」，同儕間的冷嘲熱諷讓阿富極度難受，一度萌生分手的念頭：「我可能比較容易在意人家的眼光…」而阿富的雙親亦完全無法接受兒子與跨性別者交往——畢竟老一輩的親人最在意，是小A辣無論再怎麼努力也做不到的事，那就是「傳宗接代」。

這一切小A辣當地都能夠理解，但兩個真心相戀的人在一起四、五年，一直「相愛無事」卻要突然分手又談何容易呢？一說到這小A辣馬上淚流不止，「如果哪一天他媽或者是他爸跟他講說，他年紀到了，希望他結婚生子，他爸媽想要抱孫子…我們哪一天要被迫分開，你說不難過那是不可能的，因為已經習慣了」。雖然生兒育女小A辣無法做到，但還有一件是他能做的，就是「下面那一刀」。

一說到分手，小A辣馬上淚流不止。（Youtube@小A辣）

八、小A辣揭秘性別重置手術（變性手術）內幕

小A辣為愛做性別重置手術可謂一波三折。原定於2020年2月底隻身赴泰動刀的小A辣恰好遇上新冠疫情爆發，導致手術必須延期至同年9月才進行，而全球爆疫亦令他這趟行程的預算大增，除了原本就準備好的手術費﹑仲介費及術後護理的費用約35至36萬台幣（約9萬港幣）之外，再加上來回14+14的隔離住宿及暴漲的機票錢，最後小A辣合共花了逾50萬台幣（約12.5萬港幣）。

不過荷包大出血不及即將切除下體的心理壓力來得大。畢竟性別重置手術的成功率絕並非100%﹐曾有手術失敗人士透露新的人工陰蒂「沒有做在對的地方｣，或者陰道錯位導致小便困難等等；有機會面臨的後遺症亦是多不勝數，包括陰道孿縮、皮瓣壞死、傷口感染等。

有手術失敗的跨性別者透露新的人工陰蒂「沒有做在陰蒂的地方｣。（Youtube@小A辣）

有人說開玩笑就是個最佳的舒壓方式，小A辣動刀前亦不時講笑，說什麼｢﹙手術前﹚我一定要每天打三次手槍｣，不過術後小A辣再也笑不出來了，因為接下來挑戰才真正開始——為了避免人工陰部沾粘，她須趁傷口仍未癒合前每日使用綿花棒把每塊｢花瓣｣忍痛割開。經歷完男人最痛後隨即經歷另類的女人之苦，痛苦程度僅次生小孩。

另外，由於新陰道有很大機會萎縮，小A辣要在剛動完手術不久就每日使用專用的棒子塞進去擴充，｢我一天要花80分鐘在通下體｣，看來小A辣一定塞到手抽筋。

小A辣：「我一天要花80分鐘在通下體。」（Youtube@小A辣）

同時，小A辣為了排解普羅大眾對性別重置手術及跨性別者的誤解，在休養期間特別邀請到為她進行術後護理的專家金子姊做說明。金子姊表示，變性手術嚴格來說並非「一刀切」，而是將男性生殖器官「整形」成女性陰部的模樣﹙例如將龜頭改造成陰蒂﹚，再利用乙狀結腸縫在裡面做成陰道。

至於性行為方面，金子姊建議術後3個月後才可以進行，以免影響傷口恢復情況。此外，跨性別人士雖然不會懷孕，但仍然有機會透過不安全的性行為感染性病，因此必須使用安全套。

金子姊呼籲跨性別者進行性行為還是要對方「帶套套」。（Youtube@小A辣）

小A辣亦親自澄清網民對跨性別人士的最大誤解——跨性別者真的比一般人短命嗎？她說：｢很多人傳統觀念都覺得變性人活不久，那是因為 … 很多變性人都是會遭受到輿論壓力或者是歧視，容易被欺負，大多的變性人都直接自殺，間接地被輿論壓力殺死的。所以我跟我媽說…其實我們變性人就是只要顧好自己的身體，做好保養，調好身體，基本上﹙壽命﹚是跟一般人活得差不多的。｣

在影片最後，小A辣吐出作為跨性別者的心聲，她強調自己沒有做傷天害理的事，只是活出自己最真實的模樣。同時不忘向同樣是跨性別族群或者是LGBT的朋友們喊話：｢不管你是異性戀﹑同性戀，或者是雙性戀的朋友們，不管你再怎麼樣，人生就只有一次而已，千萬不要因為別人說什麼，你就不敢去做。你只要問心無愧，你做好你自己，做很多很多讓自己快樂的事情，這樣才是最重要的。｣

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：關於跨性別網紅小A辣的8件事】