酒店泳池恐怖意外　排水孔破裂吸入泳客40秒險死！官方處理極離譜

日前一位台灣市民舉家出遊，入住花蓮遠雄悅來大飯店，原本以為可以在酒店的泳池好好放鬆休息，卻遇到一場驚心動魄的意外，泳池底部排水孔破裂，自己被強力水流吸往水底，雖然經多番掙扎後最終成功擺脫排水孔，但臀部因此出現大面積瘀傷，令他驚呼是「離死亡最近的距離」。



Facebook群組「全球飯店住起來」截圖

昨日（17/1）一名姓張的台灣男網民在Facebook群組「全球飯店住起來」發帖，指自己與家人同遊花蓮，期間入住花蓮遠雄悅來大飯店。由於室外游泳池室在冬季不開放，因此他們前往室內游泳池，也就是酒店宣傳照中「絕美風景水療池」的所在位置。當日大約在傍晚5點左右，他與5歲孩子在水療池玩水，「我的孩子115公分，水深大約到她的腹部胸部之間，當我孩子試圖靠近我時，突然頭部下沈吃到水，我還跟他說要學游泳不然不知道怎麼閉氣！這時我還覺得只是孩子不諳水性所致」。

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Facebook群組「全球飯店住起來」截圖

就在他扶起小孩上水後，泳池底部約25cm*25cm的排水孔突然破裂，將身高176cm、85-90公斤的事主整個人從下水道方向拉下去，他的臀部也因此被強力水壓吸住。由於水壓太大的關係，以至於他的身體呈V字型狀態，只能勉強將脖子往上伸露出水面呼救。期間他數次伸出頭呼救，「第一次講一個救，隨即馬上又被拉下去，只有短短0.X秒可以呼喊，第二次喝到水拉下去後我試著很短的呼出救命兩字，也大力拍水，但是那個水的拉力就如同有三個壯漢在後面拉著你一樣」。

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Facebook群組「全球飯店住起來」截圖

就在2-3次的求救無援後，他用盡最後一口氣力，再次向旁邊拉扯，才最終擺脫排水孔，整個過程約40秒左右，臀部也因為排水孔強勁的吸力而留下大面積的瘀傷。死裡逃生後他大嘆「今天好險是我，如果是其他的孩子後果不堪設想」、「我估計2年級以下的孩子就有可能直接吸進去成為失蹤人口」、「比我瘦小的成年人或是孩子，如果腳被吸進去，身體被往下拉，ㄧ樣難以將身體與頭伸出水面」。

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Facebook群組「全球飯店住起來」截圖

然後在意外發生後，酒店的危機處理意識與態度更令事主不解。第一是酒店經理在超過30分鐘後才出現處理事件，再者「中間還有很多家長帶著小孩想要進場，飯店都沒有禁止，卻還陸續讓房客進去泳池會館，我知道飯店如果封閉游泳池會有多少房客抱怨，會有多少人為了不能游泳退房，但是泳池安全正出現極度危險的狀況，差點鬧出人命，飯店竟然還若無其事的放人進去游泳？ 」並強調「這是個公共安全的議題 」。

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《死神來了》劇照

對此，花蓮遠雄悅來大飯店昨日發出最新聲明，聲明全文如下：

關於112年1月14日（2023年1月14日），因飯店水療池設施異常問題，造成旅客因而受傷一事，在此遠雄悅來大飯店由衷致上最深的歉意。

於1月14日事發當時，飯店現場工作人員即上前關切，向旅客表達歉意，並建議旅客就醫，旅客當時已婉拒，而後自行聯絡律師及報警。爾後當晚六點半，鹽寮派出所人員即抵達飯店了解情況後，旅客同意就醫，由飯店人員陪同旅客前往門諾醫院就醫及驗傷，並至警察局備案、完成筆錄。當日飯店人員欲提出賠償措施，旅客表示因後續進入法律程序，不願了解飯店提出之補償方案，我方即尊重該名旅客，配合執法單位提供相關資訊。

1月14日事發當時，飯店立即全面關閉、並全面檢查水療池及泳池所有設備。飯店的泳池設備與水療池設備分屬不同系統，經工程人員全面性檢測、檢查後，泳池設備安全無誤、於隔日1月15日重新開放，水療池設備則持續維修、目前關閉中。

遠雄悅來大飯店一向以提供旅客安全及舒適的旅遊環境為最高宗旨。針對造成此事件，深感抱歉，飯店重新檢視飯店設施，冀望持續用最安全的設施來保障旅客權益。

Facebook群組「全球飯店住起來」截圖

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