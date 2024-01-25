2024年利是公價　樓下保安畀幾多就夠？附新年派&收利是9大禁忌

新年來啦！又到了放假拜年、吃年糕蘿蔔糕的時候了。當然，也不能忘記最重要的環節——派利是！不過究竟派多少才算合適呢？若所有人都派同一金額，那銀包一定會受很大打擊。《開罐》Opener就整合了2024年利是公價，供大家參考。亦列出派或收利是的9大禁忌，學好這個新年必備的skill。



（《愛回家之開心速遞》劇照）

新年意味著一個新循環的開始，不少人都會在這幾天與親友聚在一起派利是互相祝福。子女、同事、酒樓侍應、樓下保安，都有可能會問你𢭃利是。究竟2024年利是公價是多少呢？一起來看看吧！

2024年利是公價

子女：$100-500或以上

親戚/後輩：$50-500

回禮利市：$20-50

同組同事：$50-100

不相熟同事：$20-50

大廈管理員：$20-100

茶樓服務員：$20-50

派利是是祝福和好運的象徵，每逢新年已婚人士或長輩就會以派利是作為迎接新一年的祝福。其實不論派利是還是收利是都有一定學問，趁現在將這9個注意位學起來就不怕尷尬了！

（《愛回家之開心速遞》劇照）

派&收利是9大禁忌

【1】單數是禁忌

俗話說「好事成雙」，所以新年這種喜慶節日更應該要封雙數金額才吉利。而且喪禮的帛金是單數，若派單數金額利是可能會令人誤會你是想詛咒他。另外若派給已婚人士可以派兩封利是，有「成雙成對」的好意頭。

【2】小心別封空心利是

相信不少人都是在新年拜年前的一兩天才會趕急地入利是錢。不過太急的話很有可能闖禍，必定要看清楚有沒有混入空利是封！因為「空」與「凶」同音，本來是送祝福，變成派衰運就大件事了。

（《愛回家之開心速遞》劇照）

【3】別用「過期」或二手利市封

有些利是封上面會印有生肖的圖案，封利是時就要注意別使用其他生肖的「過期」利市封。另外，重用去年收到的「二手」利是封已經使用過，打開過了自然好運也就沒有了。不過近年講求環保，相信也不是所有人都會在意「二手」利是封。未來若想避免「過期」情況則可以選用純色或設計百搭的利是封。

【4】祝賀要有來有往

若新年時有親友拜年帶賀禮上門，主人家收到禮物後應該要回利是；金額不用太多、按個人感覺就可以了。

【5】金額要一致

拜年時通常會有不同年齡的親戚在場，不少人都會因應親密度和輩份而封不同金額利是。但大家別以為小朋友就不懂利是金額，其實他們對金額非常敏感。所以為了避免不必要的麻煩或被人誤會是差別待遇、偏心，還是給晚輩封相同金額的利是比較好。也要注意金額不要比你的長輩多，避免他們認為面子受損。

【6】若新年遇白事勿派利是

傳統上如家中有白事，應該一整年都不能派利是或收利是、拜年，有些人認為若新年期間剛剛好家裡有白事就不應該到別人的家中拜年和派利是，因為這樣會將衰運帶給對方。但現代不少紅白事程序簡化，不少人都改以100日為限。

【7】不要即場拆利是

收利市對不少人來說是一份臨時收入，因此想即場拆利是的心情也不是不能理解。但千萬不要這樣做，因為十分沒有禮貌、很失禮。

（《愛回家之開心速遞》劇照）

【8】切勿單手接利是

其實就如在日常生活之中也是一樣，若尊重對方就應雙手接過物品。收利是也一樣，應雙手接過、同時向對方送上祝賀拜年。

【9】利是要過農曆十五才拆

農曆初一至十五都算是新年期間，若在這時期內就將利市拆光就會散財。因此應放在枕頭下「壓歲」，在農曆十五日收到所有利市後一次過拆才能聚財。