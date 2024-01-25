2024龍年貼揮春開運攻略　吉日吉時+最旺財方位　貼錯方位爛桃花

農曆新年又到，大家是否已買了新揮春準備送舊迎新呢？貼揮春多在大掃除之後，而貼揮春也有宜忌，《開罐》為大家整合了龍年貼揮春的吉時吉日以及須注意的事項，希望大家來年可以行好運！



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【龍年貼揮春時間及方位】

傳統上年廿八大掃除之後，年廿九就可以貼揮春，而龍貼揮春最好的時間在「陽氣最旺」的時候，即是早上 6 點至中午 12 點之間。 由於已轉九運，正北、西南、正東都都是龍年的財位，可以在家中幾個方位貼揮春。

【「福」字揮春不可亂貼】

以往不少人以為單字「福」可以倒轉貼，以為這樣代表「福到來」、「財到來」、「春到來」。但其實倒轉貼也有代表「倒了」的不吉利意思，一般福字會倒貼只會在水桶、垃圾桶，代表在傾倒時福字會變成「正」，也可代表改運。

至於「春」字，切忌貼在大門或房門，因為在古代只有妓院才會在門口貼春，會招爛桃花的意思，應貼在窗邊或牆上。而「滿」字則可貼在食物有關的器皿，例如雪櫃、米缸等地方。

（IG@wongtsuiyu）

【大門貼揮春要單數】

大門貼揮春，記住要貼單數，單數 1、3、5 為陽，雙數 2、4、6 為陰，因為單數代表吉祥，雙數容易招陰，所以貼單數的揮春較合適。

【揮春要貼夠8張】

農曆新年講意頭，全間屋貼夠8張揮春有「發」及「生旺」的寓意，最好避免貼4張揮春，因為4和「死」讀音相近，易招來不好的事。

【避免買生肖相尅揮春】

一屋人不同生肖，若揮春內有家人相尅的生肖圖案，也不太吉利，所以最好避免買有生肖相尅圖案的揮春，或可以沒有十二生肖圖案的揮春。

【除去舊揮春才貼新】

此外，去年的春聯要撕下來，不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，否則不能達到去舊迎新的效果。不少人都會等翌年大掃除才會把舊揮春除下，但揮春上的字會褪色，所以最好過了正月十五便把揮春除下。

【喪事不可貼揮春】

若家裡有人逝世，為對親人的尊重、悼念，一年內不可貼揮春。