揭各大機構開工利市價有間派$1000！收開工利市4大宜忌咁用先催財

農曆新年一連四日的紅日假期過去，大家新一年開工難免「初四咁既樣」，唯一令大家醒一醒莫過於收開工利市。不少公司老闆都會派開工利市應節，寓意開工大吉。不過開工利市點樣用原來都有講究，有命理網站就分享今年哪些日子才是開工吉日，以及提醒大家開工利市不可隨便花，開利市前多做４步，就有助新一年財運和事業運也旺起來。



（示意圖 / 資料圖片）

根據命理網站旺好運及綜合網上資料，2023 兔年的開工吉日並非年初五，而是1 月 27 日（正月初六）、1 月 30 日（正月初九）或2 月 1 日（正月十一）。而根據討論區做的統計，最多人表示收到的開工利市是20元，其次是100元，亦有數人稱收到2,000元甚至3,000元利市，惟同時有不少留言說沒有收到開工利市。而各大機構派的開工利市又有幾多?

渣打香港：管理層親身到各辦公室向員工派發100元的開工利是，另外更會為同事送上兩張香港迪士尼樂園門票。

滙豐銀行：向全體員工派發$500電子利是。

中銀香港：向集團員工派500元電子開工利是，另送海味賀年禮品包、每人兩張迪士尼樂園入場券。

ZA Bank：向香港員工派發1,000收爐大利是，另外推出幸運員工大抽獎，得獎員工可以獲得額外1萬( 100 萬 ZA Coin)大利是。

星展銀行：向員工派發$100電子利是。

花旗銀行Citibank：向全體員工派發港幣$688新年利是

恒生銀行：向員工派發港幣500元的新年e利是，同時推出大抽獎，送禮品卡、現金券及酒店Staycation套票！

livi bank：年初五向員工派發$500開工利是

麥當勞：向逾一萬名連續性合約員工每人派發500港元大利是，另外於2月一連三晚在亞洲國際博覽館舉辦員工年度晚宴，歡度新年！

（《愛回家之開心速遞》劇照）

大家當拿到開工利市後，記得勿心急將錢隨便花掉，使開工利市前更要留意以下四個注意位有助開運:

開工利市宜忌一：利市留在身上

拿到開工利市不要急著花，可以放在身上多留幾天，等到元宵節即正月十五以後才拆利市，有助於財運亨通。

開工利市宜忌二：存入銀行

可以將開工利市存入銀行，寓意「錢滾錢」，讓小錢吸來更多大錢。

開工利市宜忌三：留住利市封

利市封象徵好運，將利市封好好放入辦公枱內的櫃桶、或是桌墊下、電腦鍵盤下都可以。

開工利市宜忌四：買辦公用品

若不知道該如何用開工利市，可以拿來買辦公室用品，讓事業運更旺。

民間習俗說法，只供參考