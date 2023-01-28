利市幾時拆先最旺？拆利市2大必知吉日　亂拆分分鐘成年財運盡散!

每逢過年大家都一定收到唔少「利是」，大家有沒有心思思想「拆利是」，數數今年新年有幾多收獲呢?「利是」是代表家人朋友對你來年的祝福，根據傳統習俗若胡亂提早拆利是的話，很有可能會令你來年「散財」又「散福」，那哪日才是拆利是的「吉日」呢?



圖自《愛回家之開心速遞》

對於「拆利是吉日」坊間一直都有兩個說法，其中一個「拆利是日」便是農曆正月「初七」，即大家常稱的「人日」。「人日」亦有著「人人都生日」的意思，生日就當然可以拆禮物，此時利是即可充當著禮物生日一樣，因而大家都能夠「拆利是」，慶祝生日。

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第二個坊間最流行的拆利是「吉日」卻是指於元宵節後，正月初十五後才能拆，因為傳統認為農曆新年第一個月圓之夜，除了是元宵節外，亦是整個農曆新年的最後一天。於過年後拆利是，才能有著「財聚」和「收齊利是」的意頭，意思指大家都完完整整接收好來自各方的祝福和福氣，若早拆利是便會讓福分溜走。

圖自《愛回家之開心速遞》

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其實「利是」亦有著「壓祟錢」的意思，本是父母為了讓孩子們能夠安心，平安躲過妖怪才給孩子，因古時候相傳有一隻名為「祟」的妖怪，每到新年便會出來嚇小朋友，一對夫婦用紅紙包了8個銅錢放在小朋友的枕頭底，卻意外嚇退了「祟」。隨著時日轉變，壓祟錢變成大家常說的「壓歲錢」，亦有著父母長輩對晚輩的祝福和平安的意思。若大家收到利是和不急著拆利是的話，都能夠放在枕頭底，除了能夠避邪外，亦有收好祝福，和聚財之用喔!