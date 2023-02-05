大食港女嫌男友JJ好細欲分手!生理反應後只得X cm　網:分手咪害人

有些人重視感情關係中由性愛帶來的歡愉，而情侶、夫妻之間的性事契合度，絕對有機會成為分手的導火線。最近一名港女便遇到感情難題，她表示與男友交往了一些時間，在某天情到濃時欲發生關係時，卻發現對方的下體長度不似預期，更只得約XX cm長，令她大感失望，她稱自己在乎性事，但又不想因為這件事與男友分手，因此陷入兩難。



《來世要好好地做》劇照

港女在Dcard討論區上以「發現男朋友下面有啲細」為標題發帖，指自己現時與男朋友交往了約一個月左右，並未發生過性行為。不過在「有日情到濃時，去到Stage 4（摸過對方的私密位置），我摸咗落去，發現佢下面有生理反應」，但是感覺對方的尺寸只有約「中指差唔多長」，不過就沒有明言是多少厘米。

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《來世要好好地做》劇照

由於事前男友有對她形容過自己「下面雖然唔係話好大，但都唔係好細」，但當她親身「體會」過後，直言有少少失望。她續指自己是一個「幾大食（性慾需求大）」的女生，而以往她的前男友都「最少有12-14cm」，然而當她再看看自己的中指時，自問真的無法接受。而除了對方的下體長度之外，她對於男友的其他表現都感到滿意，稱讚男友對自己很好，性格也一拍即合，直言不願意因這件事與他分手，因此陷入兩難局面。

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《家族榮耀》劇照

港女的帖子除了引起大量的討論之外，也引起了不少網民的好奇心，令人不禁低頭看看自己的中指長度再用間尺量度，得出的結果是女生中指約長7-8cm左右，有些長一點的可能多1-2cm。

不過對於港女的論點，網民就不太認同了，表示男生的長度不是自己的選擇，指出男生的床事技巧同樣重要，長度並不是唯一要素，如果用「長度」的理由分手未免太令人難堪。除此之外更狠批女事主「好夾但見佢下體細就想唔要，不如出去搵個sp（Sex Partner）算啦」、「你同條J過世定同個人？」、「咁咪分囉，講咁多做咩」、「睇你咁樣發展落去遲到畀綠帽人戴」。

《先熱情地打掃吧》劇照

也有網民勸世，指女事主其實也自知自己重視性愛，現在這一刻「可能你會麻醉自己，話佢其他方面都唔錯，不如試吓接受佢，但拖得越長，你只會愈來愈不滿，最後分手傷害得仲深」，因此不如早分早著，不要浪費彼此的時間。