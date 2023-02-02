肥媽自爆犯法?疑大陸登台賺錢走資　袋裝XX萬成功返港！網嘲:搏拉

肥媽（Maria Cordero ) 一連兩場的《肥媽面對面演唱會》於早前正式落幕，架勢得連特首李家超也贈送花籃祝賀演出成功，可見其人脈之廣。近日肥媽再接受媒體採訪，但是當中卻意外地高調自爆犯法，其訪談內容後來被網民廣傳，更狠批她的行為屬「非法走資」，已經觸犯法例！



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雖然肥媽早在2016年宣布正式退休，但是因為投資失利，5,000萬慘蝕剩下200萬，又面對喪夫之痛，因此令她表示不敢再怠惰，憑著一句「個天要我做嘢」硬淨回歸，無論開騷接Job樣樣都做，在開演唱會時也走近台邊𢭃利市，可見對撲真銀不遺餘力。

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近日肥媽再接受媒體採訪，提到她在多年前曾因為被家人欺騙而向銀行借錢，每月光還銀行的利息都2萬多元，在當年也絕對是大數目。但因為「上有高堂下有仔女」，肥媽即使壓力極大也不敢向家人傾訴，最終致電了一位認識多年的朋友，對方表示可以借2-30萬給她，不過肥媽就反鬧對方「你千祈唔好借俾我，借錢即係睇唔起我！我打俾你只係想講出嚟咋」，而致電給她的原因只是「因為你係我電話簿入面最唔重要嘅朋友」。

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然後肥媽再指當年為了還債，便帶著自己的登台服上深圳某大酒店租間房，每天化妝扮得靚靚在大堂踱步走來走去，後來方法又真的吸引了某大老闆向她打招呼，查詢登台開騷之費用。她指當時開Show價是3萬8，不過因為等錢使，即使對方開價8,000也照樣接，之後認識了更多的老闆，表演也愈唱愈多。肥媽稱當時表演酬金只收現金，因為信不過地下錢莊，於是背著兒子的網球拍袋裝錢穿州過省，唱足半年後，便帶著袋子裡的50萬人民幣返港，令她確信「天無絕人之路」咁話。

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對於這個勵志故事，有網民從當中就得到啟發，不過也有網民將重點放了在肥媽在過中國海關時，攜帶50萬人民幣現金回香港，直指言論與高調自爆犯法無誤，狠批她違反了中國大陸的出境現金限額規定，出境前若未申報的話屬於非法走資。

據中國大陸海關條例，中國公民、外國人出入境每人每次攜帶的人民幣限額為20,000元，外幣也最多5,000美元等值，若進出入境旅客攜帶等值5,000以上至10,000美元，須向銀行申領「攜帶證」，否則可被沒收和罰款。

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