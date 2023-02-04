內地網民對「你好香港」活動反應冷淡！痛批港人歧視：寧去XX旅遊

政府前日（2/2）正式公布全新「你好，香港！」（Hello Hong Kong）旅遊大計，以吸引外地訪港旅客，更由3月1日起大派五十萬張機票，可謂豪擲重本吸客！除了送大禮之外，政府也邀請了藝人郭富城、鄭秀文、陳慧琳拍攝了宣傳片，然而大陸網民看片後的反應卻不似預期，耍手擰頭地表示不會再來，仲寧願去XX旅行咁話！



旅發局影片

「你好，香港！」計劃正式啟動，政府展開了一連串的宣傳推廣活動，吸引外地旅客訪港，重振香港旅遊業和帶動經濟。政府也邀請了藝人郭富城、鄭秀文、陳慧琳拍攝宣傳片，計劃投放在全球超過3,000個媒體平台，估計可以覆蓋2億人。在宣傳片中郭富城以廣東話「Say Hello」、鄭秀文以普通話「Say Hello」、陳慧琳以英文介紹香港。片中有多個代表香港的場景，包括中環、山頂、茶餐廳等，以推廣維港美景、文化藝術、景點、地道美食。

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在宣傳片發布後，隨即便登上了中國內地的新聞網站，不過內地網民的反應卻不像預期，紛紛在影片的留言區回應，「當年被機場工作人員、空姐、茶餐廳老闆翻過的白眼，我要怎麼才能忘卻」、「原來大家都是同感。一邊消費一邊被翻白眼，我傻嗎，不去」、「永遠記得他們講的說英語的打五折，說粵語的七折，說國語的打骨折！ 」、「算了吧，免得又被人堵著打罵」、「怕被打」，似乎很多內地人曾經在來港旅遊時遭遇到不愉快的經歷甚至歧視，尤其在開口說普通話時，比起說英語和粵語，明顯地感受到差別待遇。

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除此之外，內地網民表示比起香港，更願意前往澳門旅遊，稱之前在澳門旅遊時，留下了不錯的印象，澳門也沒有什麼被歧視的問題，「香港的宣傳片拍得很好，我要去澳門」、「香港那邊的人好歧視大陸人，我去幾次澳門，澳門很好禮貌的，不像香港哪樣」、「去過澳門，幾乎個個都好熱情但不過分熱情，感覺很好」、「我要去澳門！澳門！」

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不過有網民也為香港說好話，「我去的時候感覺還可以，買東西的時候sales還主動告訴我各種我不知道的優惠」、「在海港城很多店都挺熱情的，去LV碰到好幾個櫃姐人很好還教我們把東西帶過關。的士師傅也很熱情，問路時路邊報刊阿姨聲音有點大但是還是一直給我們指路告訴我們怎麼走」、「我覺得沒有被歧視還很友好的，印象最深的是一個公廁裡面的大媽，我說沒紙了還給我遞了一捲紙。逛商場導購也是先說的粵語，看我沒反應他就又說普通話，我說對，全程就是普通話了」、「去過六七次吧，大部分人其實還是友好的」。

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