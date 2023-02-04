前公務員棄鐵飯碗下海拍AV　M cup神乳女優戀渕桃奈:無法正常生活

日本每年都有不少女優出道，除了素人之外，當中亦有些人是由女團成員或網紅成為女優。而這次介紹的女優戀渕桃奈經歷非常特別，她竟毅然放棄公務員鐵飯碗，決心下海成為女優。更是憑出道作品極速沖上銷售排行榜第一位！



（Twitter：@momona_koibuchi）

AV女優戀渕桃奈擁有Ｍ cup傲人身材被稱為「神乳女優」，在2022年4月出道，隨即吸引大量粉絲，在Twitter坐擁逾55萬跟隨。她早前接受日媒《文春オンライン》專訪時就分享了自己從公務員轉職、下海的經歷。到底她為何會放棄高薪的鐵飯碗投身混沌的AV界呢？背後竟藏心酸原因……

👇👇👇即睇AV女優戀渕桃奈到底是誰👇👇👇

+ 3

「神乳女優」戀渕桃奈棄是誰?

【1】基本資料

戀渕桃奈（恋渕ももな）

生日：1999年3月3日

身材：161cm/M罩杯

出道日期：2022年4月21日

【2】前公務員下海

戀渕桃奈升讀大學時本想修讀日本史，但卻被父母極力反對。在雙親的壓力下，她中學畢業後進入公務員的預備校修讀1年。後來就被派至稅務課，每天處理大量保險和稅務資料，亦要回覆市民查詢。

【3】因成績出眾被欺凌

不知為何她的工作量被所有前輩和同期入職的新人多。上班第二天就被逼OT至凌晨12點，但其他人已經全部離開。雖然她只有高中學歷但公務員考試的成績是所有職員裡最高的，正因此即使薪金比人低，也被逼負責海量工作。

（Twitter：@momona_koibuchi）

【4】常被人問Cup數

除了工作量之外，性騷擾是令她決心辭職的原因之一。被問罩杯大小已成日常的一部分，即使是已婚的同事們也會對她性騷擾，亦試過在的士內突然被強吻。當中更有自她小學時就認識她的老職員……

【5】曾想做手術縮胸

雖然有不少人會隆胸追求更大的「胸器」，但她並不太喜歡自己的胸部。有一段時間她的胸部在幾個月內不斷升Cup，到網上搜尋縮小胸部的手術時卻反而出現大量隆胸手術的廣告，亦有手術反彈的案例；令她非常消沉哭經常上一整天。感嘆道自己今生都無法正常生活。

+ 16

【6】下海契機

常因胸部太大而困擾的她，曾一度非常討厭自己。但後來想到既然有「武器」還不如進到能活用這項優點的職場，讓自己活得更俐落。以寫真女優出道後反應良好，於是便毫不猶豫地決定進軍AV界。

【7】小麥敏感

戀渕桃奈在Twitter的自我介紹中分享到自己有小麥敏感，因此有很多東西都不能吃。過往進行粉絲見面活動時也溫馨提示粉絲們不要送含小麥的禮物，以免會辜負他們的一番心意。

👉2022年上半年最受歡迎AV女優Top20 三上悠亞跌出十強、第一是她!

👉「AV救世主」高橋聖子、楓可憐告別粉絲 2022年引退的10位AV女優

同場加映：AV界2023超新星小湊四葉 前女團偶像下海 出道一年成No.1女優

日本成人網站FANZA每年都會公開年度銷售排行榜及女優排名。日前他們就公開2022年的最終排行榜，當中奪得全年銷售榜第一位的並不是女優排行第一位的河北彩花，而是2022年才出道的小湊四葉。究竟這位橫空而出的強勢女優是誰呢？👉👉👉AV界2023超新星小湊四葉 前女團偶像下海 出道一年成No.1女優