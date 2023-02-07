前員工狂數阿布泰林景楠食兩家茶禮！黃店廝殺杜汶澤/懲罰Mee割席

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠被控串謀顛覆國家政權罪，在47名民主派人士初選案開審前，原本否認控罪的林景楠改為擬認罪，以及將擔任控方證人出庭作供，事件引起爭議。另外一篇由前員工抨擊阿布泰老闆「食兩家茶禮」的文章也被瘋傳，有港人對阿布泰表示好失望，更直言「不會再幫襯」。



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阿布泰國生活百貨創辦人林景楠捲入「47人初選案」，原本否認控罪的他改為擬認罪，更轉為控方證人作供，事件引發部分港人不滿。昨日（2月6日）上午有兩名分別14及15歲本地男童、3名年齡介乎25至28歲的本地男子被拘捕，涉嫌「在公眾地方行為不檢」，闖入阿布泰國生活百貨旺角分店叫囂，爆粗並大叫阿布泰創辦人林景楠的名字並要求會面，未知是否因為近日「47人初選案」審訊有關。

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林景楠昨（6/2）在個人社交媒體上發帖「澄清不實言論」，指「香港依然有很多人選擇了留低，或者不能選擇地要留低，而留低的只可以選擇用留低的生活方式」、「大家在案件開審的時候，去了解一下我的證人口供」。及後一篇自稱前員工的長文在討論區貼出，控訴林景楠「食兩家茶禮」狂數N宗罪，令輿論再度燃燒。

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在「前員工聯署：揭發『AbouThai阿布泰』內幕」文章中提到，以長文列點揭發老闆林景楠以「大陸貨充當泰國貨」、「中國生意密密做，暗吃兩家茶禮」、「不斷用煽情的技倆，欺騙大眾貨金」、「食人血饅頭」、「假罷工搏宣傳」、「借口罩行動造勢」、「消費黃圈搏宣傳」、「良知只是口號，實為無良僱主」、「對員工態度惡劣」等，帖文在網上瘋傳，吸引了大量網民留言。

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然而一波未平一波又起，終止合作關係的「割席」消息相繼出現，應用程式《MeeApp》發帖表示將AboutThai阿布泰的所有分店資訊下架，原因是「收到不少黃店品牌通知，他們的貨品 #被阿布泰單方面下架，甚至部份因此而 #被迫結業」；香港最大麻辣鴨血入口商《小杜良品》也宣布產品今後不會再在AbouThai 阿布泰國生活百貨（簡稱阿布泰）出售等，主力轉戰網上市場。

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由於一連串事件爆出，有網民對阿布泰表示失望「真係好後悔之前咁撐呢間嘢」、「做大咗就唔認人，過橋抽板」、「勁後悔成日叫屋企人幫襯佢」、「佢點做係佢嘅事，我幫唔幫襯都係我嘅事」、「阿布泰再見」。

（Facebook@Mee 懲罰師）