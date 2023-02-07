情人節｜機構搞情侶HIV‧梅毒免費雙測試日兼送花　網: 驗到咪好尷

情人節(2月14日)將到，有無諗過如何跟情侶慶祝？近日有機構大玩gimmick，推出情侶結伴測試愛滋病毒及梅毒免費雙測日，除保密不記名還送永生花和避孕套，網民反應兩極，有人覺得頗有意義，但也有網民擔心若萬一不幸病毒檢測呈陽性，驚情侶因此鬧分手。



情侶可在網上報名登記齊做測試，費用全免（《香港愛情故事》劇照）

根據主辦方香港愛滋病基金會的FB專頁資料，該活動「情侶結伴測試日」去年首度推出，今年再度於情人節前一個星期六(2月11日)舉行，希望為情侶們提供免費、保密、快速、不記名的HIV(愛滋病毒)及梅毒雙測試，地點在筲箕灣辦事處或油麻地外展中心，而完成測試後即可獲得安全套套裝 （一個相模sagami原創0.02安全套、一個SKYN® - Extra Lube水潤持久系列iR 安全套、一個SKYN® - Original 舒適貼身系列iR安全套、 3個岡本Okamoto 超潤滑安全套、3個岡本Okamoto 皇冠型安全套），另外每對情侶也會送贈情人節永生花座，有興趣人士可在網上報名登記。

不過網民對此活動反應兩極，有網民認為活動頗有意義，疑似跟該會有關的樓主更指永生花是「情人節送禮佳品」。不過也有網民擔心「分分鐘驗完就散」、「驗到有咪好尷尬」、「反而我好好奇，如果真係一個中你會點同佢哋講」，樓主即指若真的驗到會分開處理，「提供即時情緒輔導，以及提供有用資訊以解答需要面對嘅問題，我哋有社工及輔導員職員，義工都有受過培訓」。