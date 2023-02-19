網傳經常自慰會禿頭　台灣性專家揭恐怖真相：會先打到出血

【自慰禿頭】現代人性觀念開放，「自慰」已被視為一種生理需求。坊間流傳「太常自慰會導致禿頭」，在男性之間廣為討論！對此，最美博士許藍方曾經在YouTube頻道《Dr. She研究所》表示，除非一天24小時瘋狂DIY，但這樣「會打出血吧」。



【圖輯】男性自慰會導恐禿頭嗎？性專家許藍方解惑 稱打飛機掉髮需先符合一條件（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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針對曾經有英國植髮專科醫生指稱狂自慰「嚴重缺乏維他命A，髮際線會出現明顯惡化」的說法，許藍方解釋，維生素A缺乏的確和掉髮有關，而精液中含有維生素A也是事實，不過射精時所流失的維生素A要多到掉髮是不可能的。

許藍方指出，若自慰真的會導致禿頭，恐要一整天24小時要不停地打，精液量達到一定的程度後，才可能使維生素A長期缺乏而禿頭，不過，由於睪丸儲存是有限制的，一天精液量也沒有那麼多，所以結論是「打飛機並不會掉頭髮」。

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許藍方進一步解釋，精液裡雖含有非常多營養素，吃下肚不會比較健康，但也不會掉髮，因為量不足夠，但若是男性認為射精導致「心理上的禿頭」，可攝取紅蘿蔔，如果要生打成汁喝建議添加一點油脂，以達到更好吸收的效果，她強調，如果因為擔心會禿頭而困擾「到底要不要自慰」，反而可能因壓力而產生圓形禿，並非自慰所導致。

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