內地女起拍價60萬購入日本小島　抖音曬大疊證明　前島主:疑受騙!

每個人都曾經想像過要擁有自己的一座島，過上富豪島主的生活。最近有一名30歲的內地女子就購入日本沖繩的一座小島，在內地及日本的社交平台引起熱議。事件亦被日媒廣泛報道，惹大量日本民眾不滿，但亦有聲音懷疑女子所說的並不屬實。



（NHK 截圖）

一名34歲的內地女子早前在抖音上分享到自己買下了位於日本沖繩本島北方的小島「屋那霸島」。日媒NHK指小島面積約有74萬平方米，當中的38萬平方米、逾50%的面積被中國企業收購了。內地女子在抖音上就貼出買入地皮的證明書，講到小島被分割成了220多塊地皮，而她則是以家族所經營企業的名義買入當中177塊。

女子指他們自2020年開始收購小島，雖然實際買入價格不能透露，但當時拍賣以60萬元起拍。日媒《SAKIRISU》就調查到拍賣網站紀錄指2020年7月及2021年3月小島曾被拍賣，但兩度皆撤銷了。而以前屋那霸島是作為釣魚和露營所用，5年前曾計劃將發展「無人島觀光之旅」等活動，但收購島嶼的公司在3年前已經停止營運。

自稱曾擁有該小島的70歲男性就向《SAKIRISU》指屋那霸島一直是「詐騙的舞台」，認為女子買入島嶼的消息並不屬實。他講到數年前有來自新加坡的投資企業曾簽署合同，承諾將以每塊5千萬日圓的價格購買40塊土地、總價20億日圓，但最終只收到5千萬日圓訂金。男子另尋買家時便將土地賣給來自中國的企業。

（抖音 截圖）

售買土地的男子表示他聽說購入島嶼的是一名台灣人，但當《SAKIRISU》向有關公司的員工詢問時，對方卻表示聽說買家是日本人。而且雖然內地報道指女子從60萬起拍賣賣入島嶼，但東京都的地產紀錄中所寫的是以3億5千萬円賣出；有相當的差距。男子亦指質疑女子與買入島嶼企業的關係，擔心女子是被欺騙。

（NHK 截圖）

事件在Twitter上亦引起熱議，日本網民紛紛批評政府無能。講到政府為了錢並未禁止外國人買入當地得物業和土地，缺乏危機感。又提到近年有不少中資公司買入日本的房產業，正逐步「侵略」日本。有網民就從女子上載的短片中找到蛛絲馬跡，懷疑企業將與在香港也有分公司的公司和一家英國建築公司合作發展度假村。NHK亦在報道中指出，住在島上的伊是名村居民並沒有被告知未來發展，難掩不安。

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