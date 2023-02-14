深圳電子廠入職測試難過「登天」　文學地理都要考　網：請特首？

政府近年不斷鼓勵年青人到內地大灣區就業，更推行「大灣區青年就業計劃」。但想在大灣區工作，應徵者可能要「上知天文下知地理」才可以!日前有網民於社交平台上分享一張內地電子廠的入職能力測試試卷，而試卷所應徵的職位是「普通工人」，誰不知網民一看到試卷後都立刻表示「我投降」，更表示「答啱晒連老闆個位都坐得啦」!



圖自Facebook群組「扮工室Online」截圖

近日有網民於Facebook群組「扮工室Online」發文分享一張由內地「深圳寶龍電子廠」所出普通工人入職的「綜合能力測試題目」試卷。試卷60分為合格，並分為三個部分，第一部分是「填充題」，第二部分是「選擇題｣，第三部分是問答題。看標題可能大家認為這只是普通的入職能力試卷，但魔鬼卻在「細節」。

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仔細看看題目，試卷中的第一部分「填充題」單單10題便已包含上至天文下至地理的題目，中英數常、歷史、地理、物理、化學，全部科目的題目都有，而且難度更是「非同凡響」。試卷中的第一題便考大家的文學素養，問及『「荀子。勸學」中"_____，_____"兩句，以劣馬的執著為喻，強調為學必須持知一恆。』，更要大家以勸學文中的「原句」作答，而第7題則要求考生要將「世界七大洲列出」，更要從大至小排列。試卷的困難程度令樓主表示「相信「HK99%人去見工都衰硬」，而且「仲只係普通工人位」。

圖為《自體發光辦公室》劇照

試卷題目一曝光，即有不少網民表示「電子廠答歷史題目做乜X?」，「連問題都唔識睇」，「淨係識得填姓名、年齡」。有網民更表示「好似請特工多啲」，「睇第一部分題目，仲以為係大學考碩士」，更指題目難到「至少要出動成間大學教授先解答到」。有網民則好奇「係咪全部答啱可以即做管理層」，更笑言「答啱晒應該公司都唔敢請啦」。

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但有網民則發現，試卷的分數分布有「輘輷」，第一部分的題目每題都只佔1分，反而第三部分問及的「公司因工作需要，可能會安排你加班，請問你能接受加班嗎?」，「公司因保密需要，上班時間禁止將手機帶入車間，請問你可以接受嗎?」，「你需要服從你上司的管理合完成她所安排的工作，請問你可能做到嗎?」，這三條「公司相關」的題目反而卻每題佔25分，換言之只要答對便能順利通過測試。

網民對此表示「其實前面都是浮雲，直接答最後三題就得啦」，即使前面第一二部份全對都不會合格，反而「淨係答最尾3條已經75分」，便能合格通過，成份卷根本「嘥氣」，全程只需「三個YES」已經可獲得工作。