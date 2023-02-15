西九「北極光」活動網民極失望！3原因狠嘲:現場勁似「陰曹地府」

西九藝術公園即日（15日）起至3月5日的每晚7-10時，都會上演由瑞士藝術家Dan Acher所創作的大型戶外藝術裝置《約定極光》（Borealis），利用煙霧和投影裝置模擬北極光的效果。活動由13日起舉辦，2日之間吸引了不少遊客到場朝聖，不過卻有網民反映活動現場不似預期，與官方宣傳圖極大出入，更狠嘲有「陰曹地府」的感覺！



西九藝術公園《約定極光》（Borealis）活動（西九文化區網頁圖片）

1.理想/現實差異太大

大型戶外藝術裝置《約定極光》（Borealis）號稱將本來捉摸不定、在極地才有機會看到的自然奇觀，靠著光影模擬，隨著現場天氣狀況，光束的動態、色調、密度等會不斷變化，可造就幾可亂真的極光觀賞體驗。再加上《約定極光》曾經在全球超過三十個城市巡展，首度來到香港，官方宣傳圖片也讓網民看得如癡如醉，十分期待入場觀看打卡。

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官方圖片（FB@西九藝術公園）

不過活動現時舉行第3天，前兩晚正值情人節正日和前夕，很多情侶入場浪漫打卡留影，卻赫然發現理想與現實存在不少的差異，令網民直感失望，直言「呢個最多只係幻彩詠香江2.0」、「好假，同真係嘅北極光距離好遠」、「2023年2月14日的西九約定，7點等到8點乜光都冇，食西北風就有」、「都唔似極光，似世界末日」。

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現場圖片（YouTube@東張+ 截圖）

2.煙霧瀰漫難影靚相

《約定極光》活動的北極光是使用投影機打在煙霧上，營造出半空中出現極光的錯覺，而因為要保持煙霧的密度，現場需要提供源源不絕的「煙霧放題」，因此現場出現了煙霧瀰漫的情況，以維持極光的漂亮度。不過曾在現場觀看的網民就表示「好大煙」、「有拍鬼片的感覺」、「影到成班喪屍咁..」，以至連打卡影靚相都沒有辦法，看起來十分詭異。

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煙霧瀰漫難影靚相（YouTube@東張+ 截圖）

3.陰暗環境令人不適

除了現場的「煙霧放題」外，為了可以有更好的觀賞極光體驗，現場的燈光亮度似乎刻意降低。試想想在黑暗的環境當中，充滿著濃濃白霧，甚至未能看清前方，頭頂又出現一束束藍藍綠綠的極光，你會感覺到浪漫，還是其他感覺呢？有網民表示從畫面看起來不太美觀，狠嘲「點解有D陰曹地府Feel？」、「係咪風水嘢嚟？陰氣重重」、「陰間太多人與車」、「北極煙霧表演」。

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