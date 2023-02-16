E Cup女優椎名由奈復出　震撼AV界老司機轟動！引退10年以此為生

日本AV界每年都有不少女優引退，自AV新法通過後更是如此。不過日前就傳出好消息，引退10年的女優椎名由奈（椎名ゆな）竟然要復出了！消息令網民轟動，復活作品還沒有正式發行就已經衝上銷售排行榜第一位！



傳奇AV女優椎名由奈（椎名ゆな）2009年在片商MAX-A出道至2015年3月4日宣佈引退。當時以演繹熟女角色俘虜不少老司機，引退時帶起一片哀嚎。不過時隔10年，她要復出了！

片商Madonna 2月14日在Twitter上公開她的復出情報，消息另不少老司機非常興奮，大讚「係最好嘅情人節禮物！」。椎名由奈加入AV事務所「C-more」，3月14日白色情人節就會發行復出作品。

作品文案中形容她是「以為以後都唔會再見到嘅公認『國民好女人』」，「進化成成熟的女人，她要解放10年來囤積的性欲，回到AV的舞台了！」在預告片中，椎名由奈講到自己引退後作為美甲師工作，但就沒有提到復出契機。

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事實上椎名由奈已經36歲，即使隔著相機的濾鏡也能看出歲月的痕跡。不過她158cm的身材配上E cup、保養有道的完美身材及誘人的聲線一樣吸引不少老司機。粉絲們蜂擁預約復活作，只用了一天就讓作品在日本成人影片網站FANZA登上熟女作品週間排行榜首位！到底這位傳奇熟女AV女優椎名由奈會為我們帶來甚麼作品呢？實在令人萬份期待！

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