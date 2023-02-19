心理測驗｜人氣心測從雪景算出2023財運　隧道出口看到這景會財困

作為打工仔都會很關心自己的財運，有不少人亦會學習投資，希望可以增加收入。日本網站「CREA」分享一個心理測驗，只要從4種雪景中選出一個，就能看出你今年的財運！



【問題】試想像你在雪地裡開車時進入一條很長的隧道。當你通過這條隧道後，你認為你首先會看到甚麼呢？

【A】純白的雪原

【B】小村莊

【C】更多雪山

【D】下一條隧道

👇👇👇即睇雪景4選1看出今年財運！👇👇👇

+ 1

【A】純白的雪原------生財的機會來了!

一片開闊的純白雪原，預示著你的財運會好轉，生財的機會到來。就像即使被大雪覆蓋其實植物也在默默發芽。你不應讓這個時機白白過去，要審查你的資產，例如薪金、珠寶和汽車等資產。了解自己儲蓄、保險的總額，並從小額開始投資吧！

【B】小村莊------有驚喜的臨時收入?

眼前的小村落代表著助你金運上升的貴人們。若你最近打算搬家或轉工，就或許會有驚喜的臨時收入。或許會是家人、朋友向你伸出援手，相信身邊同伴的建議、結識不同的人。了解自己的支出平衡，找一個可靠的朋友和你一起理財吧！

【C】更多雪山------財政上會遇到試煉

雪山意味著你未來要跨越的財政難關，但山的另一面有大好機會等著你。為了到更大的錢財，困難來臨的時候逆來順受、順其自然吧。只要保持積極的態度，結果就一定會隨之而來！

【D】下一條隧道------為未來機會保存實力

前方的隧道暗示著你有一個尚未開發的發財機會。即使維持現狀，預計情況也不會立即好轉。記住這一點，堅持下去吧。為了將來的大好機會保存實力，學習新技能或考取資格增值自己也是不錯的選擇。多與人交流也很重要，或許可以獲得不少情報啊！

👉解夢｜占卜師拆解7個夢境的含義 交通意外有人死反而代表行大運!

👉面相｜人各有「痣」11種嘴唇痣代表不同運勢 這裏長痣超級富貴命