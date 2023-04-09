自慰｜一日可以打幾多次飛機？專家揭人體極限：超過這次數會射血

【自慰】適度的自慰可提升前列腺健康，有許多男網友相當好奇「一天可以打幾次飛機」，性學博士許藍方指出，不射精的話「一天你要打幾次飛機沒有人管你」；但若有射出精液，她認為最多到次數就好，一旦超過恐只射出空氣或血精。



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許藍方在YouTube頻道《許藍方Dr.Gracie》指出，打飛機的問題一直糾結著男性們，其實可分為兩種來探討，第一種是「打了但沒射精」，那你愛打幾次就幾次，只要每次結束後感覺歡愉、滿足就好。但她不解，若是1、2次就可以開心滿足，為什麼還要打那麼多次呢？

另一種是「打了而且有射精」，她認為在每次都有精液射出前提下，最多就是3次，因為第3次精液量只剩第1次的一半，「第4次如果你還要再射，有些人就開始射空氣」，雖然感受到骨盆底肌的收縮但只射得出空氣；有些人甚至在頻繁自慰後，輸精管管路收縮而射出血精。

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許藍方強調，「男人強、男人厲害不需要用次數定義，因為太多次只會讓你不舒服」，一天DIY多次通常發生在剛接觸性、對「性」感到新鮮的年輕人身上，若習慣或摸索得知「性」為何後，仍出現一天自慰多次行為，就得思考打飛機後開心與否，以及為何要打？是強迫的儀式還是種壓力抒發？若對不是慾望滿足，而是壓力發洩，可能是身心出了問題。

許藍方表示，「一天可以打幾次飛機，沒有答案，都取決於你為什麼要打？還有你自慰完的感覺是什麼？」答案只有自己知道。

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影片曝光後吸引35萬名網友觀看，不少人分享真實體驗，「射第3次幾乎就只剩前列腺液了，然後GG痛得要死，年過35實戰中要連射2次根本就很難了」、「冒著可能的生命危險試過，一天3次真的是極限」、「確實，3次之後有點硬疼了」、「一天沒打就不開心」。

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