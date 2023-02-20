大熊貓「香香」被召回中國交配生B　日本全國淚崩：要嫁個好老公!

中國國寶熊貓慵懶可愛的姿態在全球俘虜海量粉絲，有不少國家亦會租借熊貓於動物園內展出。日本的一隻大熊貓「香香」明天（21日）就要歸還到中國，日前展出的最後一天就有大量粉絲到場探望牠，當中更有不少人感動落淚。



5歲雌性大熊貓「香香」（YouTube 截圖）

雌性大熊貓「香香」2017年6月12日與日本上野動物園出生，現在年齡5歲零8個月，已經進入繁殖適齡期，因此在21日便需歸還中國，到四川的保育研究中心尋找「新郎」。早前上野動物園就為「香香」最後一天展出的入場名額進行抽選時，竟吸引逾6萬人登記爭奪約2600個名額。

不少「香香」粉入園拜訪（YouTube 截圖）

到了最後展出日2月19日當天，有不少慕名來看「香香」最後一面的粉絲一大早便在大門排隊入場。當中甚至有不少抽選落選的粉絲為了與牠「身處同一個空間」也照樣入園。

「香香」出生當時是上野動物園時隔29年第一隻在園內健康成長的大熊貓，因此囊獲大量粉絲。有不少粉絲在19日告別「香香」時淚灑當場，從日媒拍攝的片段中亦拍攝到有許多粉絲邊抹淚邊抱著熊貓玩偶拍照。有粉絲受訪時就表示自己每天都會來探望「香香」，當天更穿著自己設計的「香香」hoodie，並免費向其他「香香」粉派發周邊。「冇諗過真係咁快就要走，好難過。香香係我心中獨一無二嘅存在，希望佢返到中國都會有好多粉絲啦！」。

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百貨公司「松坂屋」的上野店為了與「香香」告別亦與熊貓攝影師合作進行展覽，展出920張「香香」照，並製作成一張20m長的巨型馬賽克風海報。有不少日本市民都不捨大熊貓「香香」，甚至有市民聯署希望牠可以留下。不過雖然「香香」於上野動物園出生，但因牠的父母「力力」和「真真」是由中國以每年約1億円（大約港幣584萬元）租借給日本做研究用途，「香香」的擁有權屬於中國，現在達到繁殖年齡就必須歸還中國作培育。其實「香香」原定2歲就會歸還中國，但受到民意及新冠疫情影響已多次延遲。

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有網民就表示應該懂得感恩「香香」已經比原定時限留得更久。亦有聲音表示「感覺好似要嫁女咁」，擔心「香香」到中國後會不適應語言和糧食，祝福牠在中國過得更好、能找到好伴侶。

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