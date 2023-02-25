港男與女友同居好崩潰　狂數3件事：女人真係好污糟！網民超認同

不少情侶在感情穩定後，都會嘗試同居一下，畢竟「相見好同住難」，如果可以一起生活又不會吵架，對日後婚姻關係也有莫大的幫助，但說到同居又豈會如想像中一般順利呢？最近有港男在討論區上發帖，表示自己在與女友同居後「發覺女人好污糟」，更列出了3大超不習慣的事，帖子意外引起萬千網民認同！



《BB來了》劇照

同居算是情侶互相磨合的一種方式，不少人也會當成是結婚前適應另一半生活習慣的方法，看看對方在同居後有沒有現出「真面目」，太難頂的話甚至會重新審視這一段關係，同居後分手的情侶也不計其數。最近一位港男在連登討論區上發帖，他指在與女友同居後，發現對方真面目根本「超污糟」，更列出了3大超不習慣的事！

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1.食完嘢從不洗碗

港男首先指出女友在同居後，經常在進食後不洗碗，髒掉的碗碟就直接放在鋅盤內，直到家裡已經沒有碗碟可用才被迫處理，不然就是自己受不了廚房十分髒亂而主動去清洗，反正就是誰接受不了骯髒，誰就是永遠的輸家。

《紀念日》劇照

2.買無謂嘢通屋擺

另外，港男指女友經常購買一堆「無謂嘢」回家，但又沒有妥善收好，導致家裡亂糟糟。此外網民們也列出女生們常買回家的物品，包括「廚具碗碟」、「買一堆煲叉碟焗爐但明明一星期都煮唔到兩三次飯」、「我女人又係好中（鍾）意買鉸剪，佢一搵唔到就去買新」、「衣服」。也有網民提到女友最大的問題除了購買「無謂物品通屋擺」之外，也不肯丟掉舊物品，令家中的雜物愈堆愈多，最終連行路都無位。

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3.全屋頭髮不打掃

港男在最後一點提到「女友似是有甩不完的頭髮」，令廣大網民超有同感，更表示家中每個角落都有女友的掉下來長頭髮，無論是地板、睡床、梳化、廁所、浴室排水口等地方，都可以發現滿滿的頭髮。再加上對方沒有吸塵、清理地上頭髮的習慣，所以在「沖涼一開水的時候就水浸」，迫使男生每次都要幫忙清走頭髮，但在清理不久後又打回原形，令人十分崩潰。

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《美女孔心》劇照

不過也有網民試圖為女生平反，表示女生的頭髮本來就比較長，只要數條掉在地上，看起來就像是「一堆頭髮」，於是就有了「無限頭髮」的錯覺。除此之外有女網民更開始反擊，直指男生才是「最嘔心」的一群，包括「在尿尿時經常滴到周圍都係」、「沖杯咖啡成枱都係咖啡粉」、「有食物嘅垃圾唔即日掉」、「換衫周圍掉」、「剃完鬚成個Sink（鋅）盤都係鬚」等等。力證同居的衛生問題只是因人而異，並非性別問題，不應以偏概全，另外也提醒情侶、夫妻們在家務上不應單方面付出，彼此應該分擔責任，才是感情的長久之道。

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《C9特工》劇照

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