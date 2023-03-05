性愛冷知識｜三成男性戴安全套就軟？醫生教你3招「這時」戴最佳

「性」致勃勃想和伴侶有個火熱的夜晚，卻意外遇上小狀況？你並不孤獨，不少男性都有戴上condom避孕套後，卻也硬不起來的尷尬經驗。對此，台灣泌尿科醫師程威銘分析背後3大原因，並提醒，戴安全套前務必注意1條件，否則很可能因為「套子壓迫使勃起逐漸消退」。



為何一戴上安全套就軟掉？醫生曝3大關鍵原因

台北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在個人YouTube頻道《程威銘醫師Dr. DKK》分享，根據研究調查，在18－24歲的男性中，100人就有14位有「一戴保險套就軟掉」的經歷，另外16位則在進行到一半時軟掉，高達30%男生是兩種狀況都有。儘管如此，他提醒性行為戴安全套是必要條件，除了避孕之外更能防止性病，因此民眾須正視問題。

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程威銘指出，造成戴套就軟掉有三大原因。一是避孕套不適合，材質、厚薄、大小不同的差異都可能是造成「沒感覺而軟掉」的原因；二是焦慮感存在，對於在拿起安全套時聯想到可能會懷孕、得性病的焦慮感，影響後續性致；三是性功能障礙問題，可能因為輕微性功能障礙，戴上套子多一層束縛後，就有可能軟掉。

程威銘提醒，平時可以練習戴保險套，不管是真槍實戰還是自慰時都要戴上使用，藉此習慣安全套的感覺。另外配戴時機也很重要，應該等到「全硬再戴上」最佳，如果處於半硬不軟的狀態就戴上，很可能因為壓迫而軟掉。如果避孕套潤滑不足造成不適，則可以考慮使用水性潤滑劑。

他也指出，若以上3招使用後仍無法克服勃起問題，代表有輕微性功能障礙，應尋求泌尿科醫生診斷。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何一戴上保險套就軟掉？醫師曝3大關鍵原因，1時間點戴小心想硬也硬不起來】