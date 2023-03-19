女網紅泰國旅遊被猥瑣男夾敏感部位 性騷擾畫面瘋傳惹網民震怒
撰文：聯合新聞網
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台灣YouTuber「一隻阿圓」近日表示到泰國旅遊期間，在碼頭拍照時突然一名陌生男子就湊過來，一隻手還將她緊緊摟著，讓她直接被嚇到，日前她上架遊泰國的影片，在上船時工作人員對她牽手、又抓腋下，讓她直呼「他們都很愛摸我耶」。
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阿圓新上架的影片分享泰國當地美食、景點，接著要搭船前往下一個景點時，工作人員還牽著她的手走向碼頭，但阿圓隨即就把手甩開，還直呼：「他們都很愛摸我耶！」
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要上小船時因為碼頭與船有高低落差，她一邊喊著「OMG！OMG」，另一邊工作人員從後面抓著她的腋下攙扶上船，有網友看了影片留言覺得「要上船時被從後面攙扶腋下那邊感覺豆腐被吃有點大，那幾秒看了有點心驚一下」，阿圓則回覆坦言「沒錯！那段我真的覺得很煩，但又不能講，到時候被殺….」。
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