女網紅泰國旅遊被猥瑣男夾敏感部位　性騷擾畫面瘋傳惹網民震怒

台灣YouTuber「一隻阿圓」近日表示到泰國旅遊期間，在碼頭拍照時突然一名陌生男子就湊過來，一隻手還將她緊緊摟著，讓她直接被嚇到，日前她上架遊泰國的影片，在上船時工作人員對她牽手、又抓腋下，讓她直呼「他們都很愛摸我耶」。



【圖輯】點圖放大看YouTuber「一隻阿圓」在泰國碼頭被性騷擾的畫面👇👇👇

+ 21

阿圓新上架的影片分享泰國當地美食、景點，接著要搭船前往下一個景點時，工作人員還牽著她的手走向碼頭，但阿圓隨即就把手甩開，還直呼：「他們都很愛摸我耶！」

【圖輯】點圖放大看更多YouTuber阿圓IG美照👇👇👇

+ 27

要上小船時因為碼頭與船有高低落差，她一邊喊著「OMG！OMG」，另一邊工作人員從後面抓著她的腋下攙扶上船，有網友看了影片留言覺得「要上船時被從後面攙扶腋下那邊感覺豆腐被吃有點大，那幾秒看了有點心驚一下」，阿圓則回覆坦言「沒錯！那段我真的覺得很煩，但又不能講，到時候被殺….」。

【同場加映】日本女遊印度遭4男當街亂摸＋狂噴液體 全程尖叫駭人影片瘋傳（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

延伸閱讀：

孫安佐擁倒三角健壯上半身 甜曝女友喜歡另一款身材「還得再努力」

日本地下偶像與粉絲「大尺度互動」 挨批太下流

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】