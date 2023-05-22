唔止密集恐懼症　怕厠所、怕香蕉係真實存在？盤點10種罕見恐懼症

害怕「廁所」、「香蕉」、「頭髮」，這些恐懼症聽起來很奇怪，但它們不僅真實存在，而且帶給患者莫大的痛苦。英國一位21歲女性患有香蕉恐懼症，看到就覺得噁心，以至於她無法忍受與香蕉共處一室。



根據外媒《現場科學》（LIVE SCIENCE）報導，害怕蟲子或怕高很常見，不過有些人卻罹患異常的恐懼症，例如害怕香蕉。香蕉對一般人來說一點也無害，但香蕉恐懼症卻是一件嚴肅的事情。

除咗怕香蕉，原來仲有人會怕洗手間怕到唔去開大！？點圖看看10種真實存在的恐懼症👇👇👇

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美國醫療集團約翰霍普金斯資料指出，恐懼症不僅僅是恐懼。患有恐懼症的人會竭盡全力避免他們無法控制且巨大恐懼的根源，當被迫遇到令他們恐懼的人事物時，恐慌症狀（心悸、大量冒汗、顫抖、無力、呼吸困難、胸悶、噁心等）就有可能發作。

一、香蕉恐懼症：無法忍受和香蕉共處一室

聽起來很滑稽，但「香蕉恐懼症」真實存在，顧名思義就是對香蕉的恐懼。《每日郵報》（Daily Mail）報導一個案例，英國一位21歲女性患者一直以來都害怕香蕉，原因是小時候哥哥惡作劇把香蕉藏到她的被窩，她突然感覺到可怕的黏稠物被壓在身體下，從此對香蕉產生恐懼，看到就覺得噁心，以至於她無法忍受與香蕉共處一室。

這位女性患者只要經過生果檔便會閉上眼睛以免看到香蕉，造訪友人家只要看到香蕉就會立刻離席。好在她經過心理治療，加上小孩喜歡吃香蕉，她不得不鼓起勇氣到生果檔買香蕉，也因此逐漸克服對香蕉的恐懼。

二、廁所恐懼症：害怕上廁所或被偷窺

英國恐懼症協會表示，「廁所恐懼症」是指人在使用廁所時遇到各種障礙的統稱，症狀體現在怕離廁所太遠、怕使用公共廁所，或者害怕上廁所時被偷窺或竊聽等等，患有這些疾病的人會竭盡全力避免上廁所。

英國一名16歲少女罹患廁所恐懼症，不敢用馬桶，鮮少排便，最後因長達2個月沒排便，腹內壓增高壓迫胸腔，導致心臟停止跳動。進行死因調查時，醫護發現少女腸道內堆積巨量糞便，導致腹部嚴重伸展、壓縮胸腔、器官移位、下肋骨被推到比恥骨還遠，令人震驚。

三、氣球恐懼症：害怕氣球的爆破聲或氣味

《英國醫學期刊》2013年刊載一篇文章說明，氣球恐懼症是一種對氣球的恐懼，患有這種疾病的人看到、觸摸甚至聞到氣球時會產生強烈的恐懼。不過，大多數人只是害怕氣球爆裂的聲響。

四、衣服恐懼症：害怕緊身衣等特定衣物

根據《Grand Rounds》雜誌2011年發表的病例報告顯示，衣服恐懼症（Vestiphobia） 是一種對衣服的恐懼，患有這種疾病的人會害怕某件特定的衣服，或者害怕會讓人感到束縛的緊身衣服。在極端情況下，患者恐會完全退出社會以避免穿衣服。

一名21歲的中國役男（達到法定接受徵兵處理的兵役年齡男子）並無精神病史，沒有精神科治療史，也沒有參加過軍事活動。然而，當開始野戰訓練後，該役男出現心悸、胸悶和痙攣等症狀，他稱自己穿上防護背心觸發症狀，緩慢步行後症狀逐漸惡化。

五、密集恐懼症：害怕重複的孔洞圖案

根據《精神病學前沿》雜誌（Frontiers in Psychiatry）2018年發表的一份病例報告指出，密集恐懼症是一種對重複孔洞感到恐懼或排斥的症狀，患有這種疾病的人一看到泡泡包裝紙、蜂窩和種子莢（例如豌豆或蓮蓬）等物體時，會感到過度強烈的恐懼。

六、花生醬恐懼症：厭惡黏牙感

《Food Bites》雜誌2008年發表一篇文章報導，花生醬恐懼症（Arachibutyrophobia）是一種對花生醬黏在上顎的恐懼。患有花生醬恐懼症的人並不是害怕食物本身，而是害怕黏牙的感覺。除了花生醬，患者也會避開類似會導致黏牙的食物。

七、長詞恐懼症：看到太長的字詞就崩潰

長詞恐懼症（HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOPHOBIA，也稱為 sesquipedalophobia），病名實在有夠長！據《BBC》報導，對於患有這種病症的人來說，這個超長病名聽起來就很令人崩潰。此病症常是由患者早年說出太長的字詞時，遭受羞恥和尷尬的不悅經歷而引發的身心症。這種恐懼症對於閱讀障礙患者影響甚鉅。

八、肚臍恐懼症：無法觀看或觸摸肚臍

患有肚臍恐懼症的人，無法觸摸肚臍區域或是看別人的肚臍，甚至用想的都會感到身心不適。《每日郵報》（Daily Mail）報導了這種罕見恐懼症的一例，一位女性患有肚臍恐懼症，她為了克服恐懼症並完成醫學學位，接受了認知行為療法。

九、恐懼恐懼症：對恐懼症的恐懼

此病症是「對恐懼症的恐懼」。根據《神經與精神疾病雜誌》（The Journal of Nervous and Mental Disease）1983年發表的一項病例研究報告指出，研究人員將其描述為「自由浮動的焦慮」，是恐慌發作的重要促成因素，往往與焦慮症同時被診斷出來。患者會因為害怕產生呼吸急促、心悸等症狀，並且擔心這些症狀威脅到生命或造成永久性傷害，或是害怕自己罹患特定恐懼症。

十、毛髮恐懼症：害怕髮絲或絨毛動物

2022年《TNNMC心理健康護理雜誌》（TNNMC Journal of Mental Health Nursing）報導指出，毛髮恐懼症是一種對頭髮的恐懼，患有這種疾病的人可能害怕洗頭、剪頭髮或接近毛茸茸的動物。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】