MissAV公佈3月最受歡迎女優TOP20　河北彩花竟跌出10強排名大洗牌

日本經常有AV女優誕生，滿足每一位老司機的愛好需求。不過相對地競爭亦非常激烈，登上人氣排行榜的名字日新月異。成人網站MissAV最近亦公開3月份最新AV女優排行榜。Top 20中不知又有沒有你的心水女優呢？



河北彩花景跌出TOP 10（Twitter 圖片）

河北彩花自復出後本來一直人氣高企，但近日她似乎勢頭大減。成人網站MissAV日前公開的2023年3月最受歡迎女優排行榜中，她竟然跌出10強！那麼到底是哪幾位女優成功上位逼進今月排行？一起來看看吧！

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MissAV公佈3月最受歡迎女優TOP 20

第20位 蓮實克蕾雅（蓮実クレア）

第19位 東條夏（東條なつ）

第18位 深田詠美（深田えいみ）

第17位 辻井穗乃果（辻井ほのか）

第16位 波多野結衣

第15位 新村朱里（新村あかり）

第14位 河北彩花

第13位 佐藤乃乃果（佐藤ののか）

第12位 永瀨唯

第11位 木下日葵（木下ひまり）

第10位 濱崎真緒（浜崎真緒）

第9位 渚光希（渚みつき）

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第8位 藤森里穗

第7位 今井夏帆

第6位 篠田優（篠田ゆう）

第5位 森日向子（もりひなこ）

第4位 樞木葵 （枢木あおい）

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第3位 松本菜奈實（松本菜奈実）

第2位 稻場流花（稲場るか）

第1位 松本一香（松本いちか）

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日本成人網站FANZA每月都會公開AV女優的作品銷售排名，除了自復出後一直人氣高企的河北彩花之外，最近還有一名女優亦衝入排行榜上位；她就是神木麗。這位素人女優到底是如何俘虜一眾老司機？一起來看看吧！👉👉👉AV女優參加「魔鏡號」選秀下海 G Cup神木麗胸懷大痣+曾出道2次