深圳龍崗「桃花島」賞漫山紫荊花　加送黃花風鈴木森林｜地鐵可達

最近深圳太浪漫了，街道、公路、小區、公園全部種滿了各式不同的花朵。春風剛過，這裏就變成了真正的花城。



但要評最美踏春地，個人認為這座「桃花島」，打遍天下無敵手。👇👇👇

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平湖生態園 居然藏了個「桃花島」

平湖生態園，位於龍崗平湖，建於上世紀90年代的它，在深圳上千個公園中一直不算惹眼的存在。而最近，一幅春日畫卷在這徐徐展開，粉花、白花包圍着青湖，像極了小説裏的桃花島。

這裏不好找，處於迷宮的盡頭

去平湖生態園打卡的人很多，但只有大概一半的遊客，能夠找到這座桃花島。園內岔路非常多，路真的太難找了。

但聽我的指揮，你至少不會迷路：從平湖生態園東出入口進入，順着主路走到秋月廣場，接下來的岔路左轉一直走，最後上坡，豁然開朗。

熱烈綻放的漫山紫荊花

用一個詞形容深圳的春天，你會選什麼？復甦？浪漫？悽美？

而我認為深圳的春天是「鮮活」的，至少看這漫山綻放的紫荊花，真的讓人感覺到，深圳像搭上了通往春天的高速列車，揮手向不遠的寒冬努力道別。粉花樹下不僅「長」出了很多阿姨，也有許多專程趕來的小年輕在努力地拍照。仔細觀察他們，快門像不要錢一樣，可能他們也在納悶吧，好像怎麼拍都難以還原這抹真實的春色。

小孩子在佈滿繁花的山坡上撒野，懷揣浪漫情懷的父母推着嬰兒車，試圖讓心肝寶貝認真欣賞，希望這片倩影成為點綴童年的星光。

「你要多看看這樣的景色，這樣，以後你也可以寫出童話裏的故事呀~」

這是當時聽見的真人真話，希望那位和爸爸出遊的小女生能夠一直都熱愛生活，把嚮往美的這顆心牢牢揣在懷裏，不動搖。

漫天黃花盛開 這裏太好拍了

相比「桃花島」，在平湖生態園東出入口旁的黃花風鈴木森林是這裏更熱門的景點。

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3月初，各大主幹道旁的黃花風鈴木在網上頻頻刷屏，但是這樣繁密、茂盛的黃花風鈴木樹林，在深圳並不多見。看了眼網上的評價，浪漫點的説法，是「故事的小黃花」；霸氣點的説法，是「滿城盡帶黃金甲」。

等等，怎麼都是周杰倫的歌？不重要了，我相比他們可沒那麼有文化，只會大喊：「啊啊啊啊啊，好美，好棒！」

花樹林的面積非常大，很多遊客在靠近大門的區域就已經被美得挪不動腳了，但其實往後走一走，你會發現不僅花更繁茂，人也更少。現在正值春好時，非常適合穿一襲長裙，拍有電影感的好照片。

地鐵出行這麼方便，不如就趁這個週末，去捕捉一下深圳的春天？

賞完春花 去甘坑古鎮走走

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龍崗平湖，聽起來好像好遠，事實上和甘坑河碧道、甘坑人工濕地、甘坑古鎮連在一起，正好是條適合踏春的路線。在「桃花島」看飽了之後往西走，徒步走差不多40分鐘的綠道，就能發現甘坑河碧道的小橋和河流。

對了，騎單車可以入園，平湖生態園坡度平緩，也很適合騎行噢。

本次旅途最後一站——甘坑古鎮也充滿驚喜，大片大片的三角梅綻放，在房子上，在道路旁...

感謝深圳最近的好天氣，陽光均勻地灑在每一朵花上，好像花瓣都泛着光，今天算是大飽眼福了。

謝謝你，深圳，給我們帶來了不一樣的春天。

▌平湖生態園 ▌

- 地址（東出入口） -

龍崗區生態園路與遠超路交叉口西南方向121米

- 開放時間 -

8:00-22:00（免費、免預約）

- 交通 -

地鐵10號線華南城站D出口，出站後調頭走到第一個路口右轉，走到生態園路再直走400米左右即可抵達園區東出入口

- 温馨提示 -

文明賞花，愛護樹林



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