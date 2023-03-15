素海霖｜繪麗奈AV預告自白「好緊張」片商讚夠放！揭小六已想...

日前日本AV界女神三上悠亞宣布引退的消息震驚網民，集體淚崩。沒想到才過了兩天，今日〈15日〉AV界再投下一顆震撼彈。竟然有一名香港土生土長的AV女優要在日本出道了！絵麗奈Erena到底是誰？一起來看看吧！



（FALENO 截圖）

25歲港女素海霖今日以藝名「絵麗奈/エレナ」（Erena）在日本出道。她曾經與趙善恆一起參演港產片《#PTGF出租女友》，去年登上Viutv節目《晚吹–戀講嘢》時的大膽言論亦引起關注。早前日本壽司郎發生舔醬油瓶等惡作劇事件時，她亦在自己的YouTube頻道「Thisisshl 素小姐」上傳「無罩散步」主題影片，到門店進食「拯救壽司郎」。

FALENO今日解禁情報，在官網上公開絵麗奈出道作品番號「FSDSS-644」的預告片。當中她自我介紹時講到自己是「第一個喺日本AV片商出道嘅香港人」，羞澀地表示對拍攝「好緊張，同埋唔知點」。

講到自己的興趣時她表示自己喜歡「打波、打機同埋食嘢」，平常放假就喜歡宅在家。又大爆自己一個不為人知的秘密，就是她「小學6年級已經想做愛」。講到希望可以有很多人買她的作品，盼望大家多多支持。

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官方的作品簡介中則寫到，她「被舔耳朵後瞬間開啟開關」。反應極好，甚至「比起日本人對性愛更痴迷」，「雖然語言不通、但能透過SEX交流」。Erena即使在日本AV界出道，但作品的預告片中以全廣東話演出。不過她的社交平台上的自我介紹及貼文中也有使用日語，亦曾在影片中提到自己很喜歡看日本AV亦正在學日語，相信有一定的日文溝通能力。

YouTuber霍哥亦留言支持「I'm ready」（Instagram 截圖）

今日(15日)經過一個上午的發酵，Erena的Instagram粉絲已經突破10萬。在她宣布出道的貼文上有大量網民留言，甚至連YouTuber霍哥亦留言「I’m ready」。在YouTube頻道上她曾分享到「如果愛情是馬拉松，友情就是絲綢之路」等不少獨到的人生觀，作為史上首位日本AV片商出道的香港人，未來發展實在令人十分期待啊！

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