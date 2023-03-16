素海霖｜香港月亮比較圓！盤點13個成功反輸出日本的「香港名物」

說到「香港人喜歡日本」，相信是毋庸置疑，根據訪日外國人消費動向調查報告中顯示。2022年10月至12月，香港到訪日本的旅客總消費額為745億日圓，人均消費額達27萬日圓，排名第一。但大家又有沒有想過，原來也有不少香港物品反輸出到日本呢？



FALENO官網截圖

每當港人到訪日本時，必定會多帶一兩個喼，生怕無位把由日本掃的貨全部帶回香港，但大家又知不知道，其實香港也有不少日本遊客到訪後必定會買的手信呢？甚至有些物品能夠由香港直接反輸出到日本，成為日本人喜愛的「香港特色」。

👉素海霖繪麗奈｜舊片被起底 自爆易性幻想+拍日本AV早有暗示？

👇👇👇13樣由香港反輸出返去日本嘅香港名物👇👇👇

+ 9

盤點十三樣由香港反輸出返去日本嘅香港名物

1.素海霖

於香港土生土長的素海霖於昨日投下震撼彈，宣佈以和名「絵麗奈Erena」經FALENO Star公司於日本出道，成為香港歷史上首位具有正式身份的色情女星，「絵麗奈」的首部 AV 作品（番號：FSDSS-644）目前已定於 3月31日 在日本的網絡平台上架，實體DVD則暫定於4月20日推出。

2.熱浪

熱浪作為香港薯片界「一哥」相信無人會反對。有網民笑言世上只有兩款薯片，一款是熱浪，另一款是熱浪以外的薯片。1月份時，有網民發現熱浪被逆轉出到日本超市的貨架，以「香港大熱產品」進行試銷，不少日本網民都被吸引而進行試食，獲得不錯的評價。

3.香港版出前一丁

同期被逆轉出到日本的還有香港人的集體回憶出前一丁，雖然出前一丁是日本日清食品推出，但港版出前一丁不論是口味還是麵質都與日本有著很大的差異。日清食品早前進行調查，由受訪者投票選出最想於日本試食的香港出前一丁，最終宣佈由2月6日起在日本全國公開發售「香辣麻油味」出前一丁和「雞蓉味」杯麵。日清公司聲稱希望日本人能夠透過港版出前一丁體驗一下到香港旅行的感覺。

日清食品官網截圖

4.飲茶

假日來個「一盅兩件」是不少港人的童年回憶，而飲茶文化亦在今年成功打入日本市場。日本飲食集團「すかいらーく」於上月在東京都町田市鶴川開設日本港式茶樓「飲茶TERRACE『桃菜』」，負責人表示他們計畫於2023年內在南關東地區開設20間分店，並逐漸發展成全國連鎖店舖，將港式飲茶帶到日本。店內除了提供燒賣、叉燒包、小籠包等50多種點心外，更會有店員推著小推車賣點心，非常「原汁原味」！

5.譚仔三哥

深受港人喜愛的「譚仔三哥米線」於去年3月進軍日本新宿，其後亦增設吉祥寺店及惠比壽店，目標是於 2024財政年度內在日本開設共25間分店。譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民先生期望未來能夠將米線打造成繼烏冬、蕎麥麵和拉麵之後的日本第四麵食。

譚仔三哥官網截圖

6.茶餐廳

近年越來越多港人到世界各地開設茶餐廳，日本也同樣不例外。在日本人眼中，茶餐廳是香港人將西餐的概念中西合壁而成的產物，就如同他們將西餐在地化後的的洋食屋一樣，是最能代表到香港文化的餐廳。以「邪惡芝士撈丁」打響名號的新記冰室亦於去年8月成功登陸日本，向日本人宣揚香港獨特的美食。

7.Tempo 紙巾

雖然Tempo不是香港品牌，但自80年代進軍香港市場起，Tempo已經成功紮根於香港，長期維持香港市場佔有率第一位。由於Tempo紙巾偏厚，而日本市面上的紙巾一般較薄，加上它經常推出不同的香味，因此成為日本遊客來港必買的手信之一，日本的代購網站中36包裝的Tempo紙巾更能賣到1500日圓。

8.小心地滑牌

別誤會，筆者並不是指MC的演唱會周邊，而是實實在在，大家日常都會看到的黃色小心地滑警告牌。日本人很喜歡這些「小心地滑」牌，認為它們很有趣，除了會特意找這些「小心地滑」牌打卡拍照留念之外，更有日本商家推出「小心地滑」警告牌款式的文件夾。

9.京都念慈菴

京都念慈菴本來就在日本小有名氣，因為不少日本演員、歌手都先後推薦過，成為日本人來港會買的手信，但自從一眾聲優們在電視節目中分享京都念慈菴能夠舒緩沙啞聲線，更可以化痰止咳，是「養聲神器」後，京都念慈菴在日本被搶購一空，日本官方網站更曾因太多人瀏覽而一度停止運作。除此之外，京都念慈菴潤喉糖也是日本人相當喜愛的手信。

10.紫色李施德林漱口水

雖然日本也有李施德林漱口水，但不少日本人來到香港也會專程購買香港版的紫色李施德林漱口水。因為日本曾有人提到港版的李施德林漱口水比日版更「強勁」，特別是紫色的一款，可以再降低蛀牙的機會，因此也成為不少日本人來港必買的手信。

11.奇華餅家

李施德林官網截圖

日本人很喜歡奇華餅家的鳳梨酥和曲奇餅，除了因為在日本國內很難買到鳳梨酥之外，奇華餅家獨立包裝的設計也讓日本人方便當作手信送給親朋好友。

12.茶葉

日本人日常喝的茶主要是綠茶和玄米茶，香港的普洱、烏龍茶、花茶等茶對日本人來說相當新鮮和特別，因此他們來到香港也會特意選購各種不同的茶葉帶回日本當手信和品嚐。

13.李錦記

你無睇錯，李錦記都係日本人黎到香港會買嘅手信之一，事實上李錦記於日本相當受歡迎，它在當地因其日文漢字的讀法而被稱為「リキンキ（RiKinKi）」，並與日本大型食品公司S＆B FOODS合作推對專為日本市場而設的商品，所以當日本人來到香港時，自然不會放過購買香港原裝的李錦記產品當作手信帶回日本呢。