香港紅帽子內地團6大奇景！公廁食麵算普通　仲癲到火葬場一日遊?

香港旅遊業趨向復常，內地團重臨香港，但近日本港卻頻頻爆出內地團「奇景」，如站在公廁邊食杯麵、土瓜灣街頭「立食」兩餸飯、光速餐等，每一幕都震驚港人，大嘆內地旅客的韌性十足。編輯整合了內地遊港的6大奇景，哪一幕又令你又最深刻呢？



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內地與香港恢復全面通關，於香港街道和景點亦重現內地旅行團的身影，一頂頂紅的帽子，有沒有令你勾起對內地旅客的某些印象和回憶？

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【圖輯】點圖放大瀏覽 香港紅帽子內地團6大奇景！👇👇👇

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【1】土瓜灣「立食」兩餸飯

二月底時，於土瓜灣落山道近美景街附近，有一團約30人的內地旅行團，全部團友都戴上紅色鴨舌帽，一字排開塞爆行人路。細看之下，該批團友竟然每人各捧著一盒兩餸飯在埋頭吃，大部份人更是選擇立食，極有「港式風味」，畫面令街坊震驚，笑稱「香港兩餸飯果然馳名中外！」。

FB@「黃埔人‧紅磡人‧土瓜灣人」截圖

後來旅遊業監管局行政總裁方安妮就事件聯絡涉「立食」兩餸飯的代理商，得悉事源有年長團友在等待用膳期間，向導遊表示肚餓，其後獲安排買兩餸飯，她坦言「真係唔好睇。」雖然無接到旅客投訴，代理商也無違規，不過該代理商明白社會有很多聲音，已承諾不會再做。

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【2】淺水灣公廁食杯麵

淺水灣公廁外有數十名疑似參加旅行團的內地人士，身上扣有旅行團的號碼襟章，他們拿著各款杯麵進食，部份人更站著吃麵，引起了網民熱烈討論。網民笑指「有麵食好過食風」、「公廁依家勁到有熱水？」，也有人狠批情況「影響市容」和影響香港的聲譽，「過門都係客，真係失禮人」，更稱「呢啲旅行社真係要嚴懲」。

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FB@「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

FB@「香港茶餐廳及美食關注組」截圖

【3】「光速餐」15分鐘食8餸1湯

香港的「澳牛光速餐」以點餐及出菜之快而聞名海外，吸引世界各地旅客蜂擁來體驗香港獨有的「光速」特色。但原來內地團友在「嘉樂軒」品嚐八餸一湯的過程亦不遑多讓，由排隊入坐、吃飯、至剔著牙落樓離開，全程最快僅15分鐘，令人驚訝，但他們對這頓「光速餐」安排十分滿意。內地團友符先生形容「光速餐」好吃、好吃、好吃、特別好吃，他說：「因為我們這個從小吃過苦、受過累，吃哪個飯都覺得好吧。」

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內地團友符先生稱從小「吃過苦、受過累」，所以即使「光速」吃八餸一湯，也覺得特別好吃。(楊凱力攝)

【4】富山邨火葬場一日遊？

香港的傳統旅遊區向來都是旺角、尖沙咀、銅鑼灣等，但是去鑽石山富山邨旅遊你又有沒有聽過？有鑽石山富山邨街坊發帖，指竟在邨內發現「一車又一車」內地團蹤影，大批「紅帽子」旅客於公屋平台出沒，令街坊十分不解。

網民笑稱該區「最著名」的地標就是墳場及火葬場，「可以參觀墳場墓地、骨灰位、火化地方」。後來有網民解釋富山邨「因為酒樓轉咗手，會接大陸團啲生意，所以富山已經被攻陷咗」。

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FB@「黃大仙區友」截圖

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【5】18年內地露營團鹹田灣「難民營」

不止疫情後，其實在疫情前內地團的玩法也是五花八門。比如2018年時，有內地公司看準商機，推出平遊香港的兩日旅行團，但不走石屎森林，而是徒步於麥理浩徑間；不睡豪華舒適的酒店，而是天為被地為床，在西貢鹹田灣露營。更形容鹹田灣水清沙幼，秒殺內地海灘，是「南中國最美沙灘」，推薦的活動竟包括「抓海膽、砸生蠔、捉螃蟹」，團費更只需要約300元。

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有網民親身體驗鹹田灣的墟冚場面。有內地旅行團領隊舉旗帶領團友佔領沙灘，一式一樣的帳篷豎立於海灘上，猶如「難民營」。他更發現有人像是野外求生般，鋸樹生火、河流捕魚、濫用士多食水，猶如生態大災難，讓港人反感不已。

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【6】18年內地團逼爆土瓜灣

土瓜灣多內地團其實就不是近日的事，早在2018年就已經是內地團吃飯購物的熱點，不時都有居民投訴遊客多到影響生活，情況更是逼到本地居民連門口都出唔到，網民形容「情況極為惡劣」，連警員到場都無符，坦言人太多「搞唔掂」！從網民當時拍的照片，可見原已非寬敞的行人路上「插針都插唔入」，相信大部分都是內地遊客，他們站在街上疑似正在等候旅遊巴，完全沒有前進或離開的意欲，只擠在一起。

Ka Wai Leung圖片

當時的九龍城區議員黎廣偉接受《香港01》訪問時表示，內地團逼爆的情況由2008年，那時該區一家酒家轉型做團餐，周邊陸續開設不少藥房和手信店，自此土瓜灣成為內地旅行團吃飯購物的集中地逼足十年（而家應該又要再延續了）！