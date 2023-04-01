復活節｜東京「鐵男根祭」捧巨陰莖巡遊　求子求財必去(附指南）

日本每年都會舉行各種各樣的祭典。但除了穿浴衣看煙花、逛屋台的那種祭典之外，他們還有不少標奇立異的祭典。當中金山神社每年4月舉行的「鐵男根祭」非常特別，單聽名字也能知道它絕對是日本最奇葩的祭典之一。



「鐵男根祭」每年4月第一個星期日在金山神社舉行（Twitter 圖片）

「鐵男根祭」亦被日本人稱為「JJ祭」，每年4月第一個星期日都會在神奈川縣川崎市金山神社舉行，吸引逾3萬人次參加，為的就是看神轎巡遊。人們會抬著巨大的陰莖雕像遊街，令街道逼滿人群。今年闊別4年再辦，4月2日祭典當日人流必定逼爆現場！

金山神社侍奉的神明是鍛冶之神的金山比古神和金山比賣神，除了被視為保佑鐵匠的神明之外，亦同時被奉為性神。江戶時代當時金山神社附近有很多妓女，她們會為了祈求神明保佑不會患上性病及生意興隆到訪。近年來也有不少患性病的人在晚上到神社參拜。據說金山神社的人們看到這個情況就想到「若有誰也不會被歧視、日間也能盡情享樂的祭典就好了」，於是「鐵男根祭」便因此而誕生了。

「鐵男根祭」到現代逐漸演變成求子、祈求夫妻和睦及生意興隆的祭典。在主祭前的周六，下午2時先有將白蘿蔔削成陰莖形狀的「大根削り」活動，晚上5時亦會舉行前夜祭。而祭典正日的重頭戲是3座巨大陰莖的神轎巡遊。今年祭典當日上午11時半，人群就會歡呼迎接神轎出巡。除了漆黑色的黑鐵製陰莖之外，還有一支很標誌性的粉紅色巨根，和最古老的木製雕刻陰莖。由抬轎人上下舉動神轎，被朝聖人群層層圍繞，場面相當震撼。

祭典另外一個不能不提的亮點當然就是神社附近大量售賣陰莖主題周邊的攤位。T-shirt、蠟燭、扭蛋及鑰匙扣等這些小物不用說，但當中最具人氣，也是所有參加者必買的陰莖造型糖果「子宝飴」（子寶糖），顏色種類五花八門。而且因為這些糖果不少是由人手製，陰莖的長短粗幼各有不同，有龜頭特別大的，也有蛋蛋特別小的。現場也不乏身穿陰莖Cosplay的參加者，每人口裏都含著一支JJ硬糖。

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其實除了JJ硬糖以外，不少店舖亦有售女性生殖器官造型的糖果，有和子寶糖一起售賣的套裝被稱為「伊利沙伯夫婦」套裝，價值2,200円（大約港幣132元）。「鐵男根祭」每年吸引逾3萬人次參加入場，無論年齡國際都可以參加，據說往年亦有逾6成人參加者是外國人。但因為人流很多，往往需要排隊入場，若大家有意到場朝聖就要預早到場了。

不過若當日不能到場也不用擔心，因為主祭後的下一個周末亦會有「鐵男根祭」的市集和神轎展示，想打卡及大掃趣緻陰莖周邊還是有機會的。2023年的「鐵男根祭」將在4月1日及2日舉行，而在8日及9日雖然沒有巡遊大家也仍可到場朝聖，若大家這個復活節假剛好到附近旅行，不妨也可以去玩玩啊！

（YouTube 截圖）

「鐵男根祭」活動詳情：

鐵男根春祭（かなまら祭）

日期：每年４月第１個星期日

地點: 神奈川縣川崎市川崎區 若宮八幡宮 金山神社 川崎大師

參加費用：全免

交通：京急大師線「川崎大師站」步行2分鐘。若由東京出發，可乘搭ＪＲ山手線至品川站，然後轉乘京急本線到京急川崎站，再轉乘京急大師線、在川崎大師站下車，車程大約需要 45 到 50 分鐘。