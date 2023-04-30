鄰居情侶「床戰太嘈」難入眠　苦主以牙還牙學Pornhub練一招報復

千金難買早知道，萬金難買好鄰居，有台灣女網友發文抱怨，隔壁住了一對情侶，夜晚「為愛鼓掌」的音量太大，吵得她難以入眠。為了報復，竟上成人網站模擬叫聲一個禮拜，卻遭鄰居貼符咒、投訴房間鬧鬼，有網友就建議她放大悲咒也有用。



有一名女網友在「爆廢公社二館」發文表示，受不了隔壁住了一對「叫床音量大」的情侶，讓她就算一個人住也要報復，直呼「我也可以叫得比他們兩個人大聲」。為了模擬逼真的床叫聲，因此上成人網站「Pornhub」練習一個禮拜，終於引起他們注意，不過鄰居卻：「在我家前面貼符咒，投訴我的房間鬧鬼。」

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許多網友紛紛笑稱，「妳放A片開擴音放」、「我一直相信助人為快樂之本，需要幫忙請找我」、「是叫得多恐怖啦哈哈哈」、「我可以配合鬼吼鬼叫報復他們」、「那就應該放影片，讓大家一起評評理」。

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此外，還有其他人留言，「模擬跟真實的差異其實挺大的，尤其Pornhub很多都是為了影片誇大很多」、「妳可以試試放大悲咒，有用」、「不會是因為叫的都是英文吧」、「可能妳的聲音像撕心裂肺的吶喊吧」、「一定是沒有放感情下去叫」。

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