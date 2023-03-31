港女玩命「港版千本鳥居」闖馬路打卡　網民怒轟：上返行人路啦

港人熱愛打卡影靚相，只要構圖尚可，人像、美食、風景、街景等，什麼都用手機相機紀錄一番，也作為日常生活的紀錄。不過最近一名港女在荃灣卻闖入馬路打卡，危險行徑令網民震怒，狠批她的行為「要靚唔要命」，隨時抱憾終生！



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荃灣海安路有一處「隱世打卡位」，地點也被稱為「港版千本鳥居」，該處有一條赤橙色隧道，一間間的線條設計其實是為了附近居民的隔音屏障。由於顏色鮮豔，可以拍攝到偽日本風景照，在疫情當時吸引了不少無聊找節目的港人前往打卡。

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雖說是隱世打卡位，但是位置其實處於荃灣往返汀九、深井的主要幹道。最近便有網民發現一位港女偕同攝影師前往打卡，從攝影師貼出的3張照片可見，港女除了在行人路上拍照之外，在一張照片中竟闖入馬路拍照，行為十分危險。

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由於該處是車迷的遊車河熱點，是前往近水灣、麗都灣、汀九灣、汀九休憩處的主要路線，雖然整體車流量不算太大，但偶爾也有市民驅車風馳電掣，以高速駛過道路，再說即使車流量大或小也好，也不應走入馬路拍照，十分牙煙！網民直言港女在馬路打卡的行為與玩命無疑，稱「行人路你點影都得，遇著架GTR死咗啦，靚女」、「唔死嘅話對腳都要砍掉重練」、「撞到花式轉體720」、「呢個位超多港女影相」。

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後來港女回帖，表示「大直路望到紅綠燈，紅燈有一段時間係冇車嘅，唔使太擔心，我出咗去都無10秒」，攝影師剛回應「現場就是這樣，無車先出去影10秒」。但網民就再次強調有沒有車與否，都不應走入馬路拍照，無謂「用條命較飛」，也不應危害到其他道路使用者的安全，無謂發生憾事。

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去年初有司機在同樣的位置駕車時，驚見有穿着性感的女子正在「擺pose」拍照，令他不禁大嘆「各位司機小心駕駛，馬路如虎口」。

有網民把重點放在女子的衣着，疑惑她是否半裸，但隨即有眼利人士指出，女子下身是穿着深色比堅尼，才會被錯看成下身赤裸，「初初仲以為咩都冇着」。片段後來引起熱議。有網民隨即找出片中女子「真身」，原來她是健身教練、運動模特兒兼網紅。

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在荃灣公路旁拍照的性感女子原來健身教練兼網紅。（ig＠rosannang_yautsz）