染髮會致癌？每次應隔最少3個月　專家教5點避雷：這顏色最危險！

不少港人都喜歡染髮轉換造型，嘗試各種不同風格。但有研究指，染髮劑中的部分成分對人體有害，長遠來說甚至有可能致癌。有皮膚科醫師日前就分享到其實染髮的頻率不可太高，應每次相隔最少3至6個月。



近日，台灣耕莘醫院泌尿科醫生歸家豪於當地節目《健康2.0》分享個案指，一名60歲女士一直喜愛染髮，已持續數十年，因出現最終確診膀胱癌。該名女士在工廠任職，起初以為癌症的成因是長期接觸化學品，惟女子只是一般工作人員，平時沒有機會接觸化學物品。後來發現，由於女士愛美，從20歲起開始染髮，且40年間從無間斷，歸醫生推測，這可能是致癌的原因。歸醫生指，染髮劑多為水溶性染劑，有機會溶化於血液，再經由腎臟代謝，進入尿液中，日子一長就有機會影響膀胱健康。

節目最近在YouTube頻道亦上傳影片，談及染髮的安全頻率。當中皮膚科醫師曾德朋表示大部分染髮劑中都含有化學物質，而在這些染劑抹在頭皮和頭髮上時就會進入血液、腎臟，再透過膀胱排泄。若長期反覆染髮，化學物質無法被排出就有機會沾附在器官上，長期累積則導致細胞病變。

因此曾醫師建議，每次染髮時應有最少3至6個月間隔。能增加身體排泄的機會，亦讓細胞自我修復。外科醫生江坤俊亦曾在頻道上拍片分享指市面上有部分染髮劑含致癌物質及重金屬。而且這些有害物質在深啡色或黑色等深色染髮劑中含量會比較多。因此他建議應盡量選較淺色的顏色染髮，稍微減少身體接觸到的化學物。

另外，江醫生亦提醒DIY染髮時應檢查包裝，選購含藥化妝品許可證的產品。而染髮時因染劑碰到頭皮就有可能被身體吸收，因此應同時選購頭皮保護液守護頭皮。

又提醒到基於染髮劑的化學物質大部分經由泌尿系統代謝排出身體，染髮後應該多喝水排尿，將有害物質祛除。最後亦提醒到雖然在政府規管下染髮產品所含的致癌物質濃度減低，但仍不建議1年染髮超過3次，每次間隔亦是至少3個月以上。

不過染髮除了要注意對健康又沒有影響之外，要染得好看當然也非常重要。髪型屋booking爆滿或找不到時間出外染髮時，不少人都會考慮DIY。《開罐 Opener》就曾請教髮型師Anson教大家7招在家輕鬆DIY染髮，包括如何挑選染髮劑、如何染得更均勻，染髮新手們必睇！

Anson講到潮興的泡泡染髮或染髮噴霧有機會傷害頭皮，因此染髮前應細心挑選染髮劑品牌。如果想染得更均勻，Anson教大家如何準確調配染髮劑，立即解決上色不均勻問題......即睇全文：👉👉👉DIY染髮｜髮型師教必學7大竅門 2類染髪劑最傷！一招髪色更持久