連登仔用AI幫AV女優著衫保暖　網民拜服大讚貼心：跪求JK、獸娘裝

日本AV女優裸露在眼前的情境大家看得多，不知有沒有曾經想為她們穿回衣服保暖呢？最近有網民就使用電腦AI幫女優們穿上衣服，引起網民熱烈討論大讚佩服，跪求大師繼續為美女們換裝。



（圖自連登討論區）

有網民最近在連登討論區上開Po「AI幫AV女優著返衫仔」，分享一系列自己使用電腦AI為日本AV封面上的女優們穿回衣服的照片。樓主講到AI近來來勢洶洶，設計創業行業的人飯碗有可能不保，於是便趁假期學用AI，以一班AV女優練手。

圖中一眾女優們被換上旗袍裝，花紋顏色各異。雖然有部分出現漏洞或拉長了女優的身體，大部分成品中旗袍都非常貼合女優的身材和姿勢，還成功保留到作品封面的標題和背景、做出景深的效果。甚至有泳池邊拍攝的封面中在水面上出現旗袍的倒影「幾可亂真」。

AI穿衣的高超技術令一眾網民大喊佩服，又佩服樓主道:「幾有諗頭衰鬼」。有網民就笑指「係唔係除衫太冇挑戰性所以掉返轉嚟做」，稱讚樓主的「逆向思維」。有人就發現將成品放在Google圖片搜尋也認不出原作，證明像真度相當高。

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不過也有部分網民表示「著衫唔係問題，但係點解全部旗袍」、「X你著返晒啲衫都算，仲整細埋班女嘅波」，不滿女優身材被縮水。有網民就建議可以「試吓將啲女變晒做JK、獸娘、女僕、魅魔.. .」，按自己的喜好為美女們換裝。樓主就立刻應要求送上一張女優穿上圍裙的新成品，她的雙手亦被換上貓爪。現代的AI技術真的十分厲害啊！

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