政府工｜4月底截止！9份筍工23K-43K　有份學位+2年經驗年薪500K

復活節假期後，政府各大部門包括消防處、衞健局、警務處、郵政署等今日(14日)釋出多個政府職位，部分更是鐵飯碗，其中郵政署請系統分析程序編製員，持相關學位+兩年工作經驗，年薪約500,000元，另加約滿酬金，各位職場小薯不妨看看有沒有筍工啱自己。



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【香港警務處—合約技術主任(創新科技)】

月薪 23,295元

截止日期 :27/04/2023 23:59:00

入職條件:

(a)持有本港的理工學院／理工大學或香港專業教育學院／科技學院／工業學院所頒發的資訊科技或電腦科學或多媒體或視覺藝術或錄影業相關學科方面的文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)在多媒體項目管理／系統分析和設計／應用程式編製／系統程式編製／影音製作／專門技術支援方面具備一年全職工作經驗；

(c)語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科第二級或以上成績，或具同等成績；

(d)能以中文和英文溝通；以及

(e)通過技能測驗。

或

(a) (i) 香港中學文憑考試有五科(包括中國語文科和英國語文科)考獲第二級或同等或以上成績；或具同等成績；或

(ii) 香港中學會考有五科(包括中國語文科和英國語文科)考獲第二級／E級或以上成績，或具同等成績；

(b) 在多媒體項目管理／系統分析和設計／應用程式編製／系統程式編製／影音製作／專門技術支援方面具備三年全職工作經驗，如具備處理與360度錄影有關的項目方面的工作經驗更佳；

(c) 語文能力程度達香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科第二級或以上成績，或具同等成績；

(d) 能以中文和英文溝通；以及

(e) 通過技能測驗。

職責:

(a) 協助落實製作和發展培訓科技和行動計劃，包括以處境為本的培訓教材、360度／三維影音製作、模擬和互動多媒體等；

(b) 協助管理以處境為本的培訓教材、360度／三維的影音製作、模擬和互動多媒體，以及其他先進培訓科技系統的設立、運作和使用的推廣；

(c) 就處境為本的培訓教材、360度／三維影音製作、模擬和互動多媒體協助提供培訓和統籌培訓課程；

(d) 協助實施和管理培訓科技相關系統的外判工作；

(e) 協助管理和保養培訓科技科所有視聽設備和其他培訓科技設備；以及

(f) 協助對香港警察學院或其他培訓場地的培訓科技設備給予技術支援，並協助培訓香港警察學院和其他警隊人員使用培訓器材和操作培訓科技設備。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請手續:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]，連同（a）學歷（包括證書副本和修業成績表副本）；（b）工作經驗的證明文件副本；以及（c）中英文水平的證明文件副本，送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓20樓香港警察學院，請於信封面註明申請的職位名稱。

【中醫醫院發展計劃辦事處—項目主任】

薪酬:月薪港幣 32,545元

截止申請日期:21/04/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後，具備至少三年全職工作經驗，其中一年在政府╱公營機構╱教資會資助大學擔任一般行政和日常管理的工作；以及

(c) 在香港中學會考或香港中學文憑考試的中國語文科及英國語文科成績至少達第3等級，或具同等學歷。

註:(1) 申請人須於申請表上詳細列明其相關工作經驗。

(2) 過往香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)C級的成績，在行政上會被視為等同2007年或以後的香港中學會考中國語文科和英國語文科第3等級的成績。

職責:

(a) 一般辦公室行政

(b) 合約管理

(c) 措施╱項目規劃與發展

(d) 採購行政

(e) 項目管治

(f) 財務管理

(g) 採購家具及設備

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，合約期由受聘日起計至2024年3月31日。續約與否，視乎本局的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])送達香港黃竹坑業勤街23號The HUB 13樓(1301號郵箱)。信封面須註明申請的職位名稱。

【破產管理署—合約行政助理】

薪酬:月薪港幣26,180元

截止日期26/04/2023 18:00

入職條件:

(a) 持有本港大學學位，或具同等學歷；

(b) 中英語文能力達到綜合招聘考試「中文運用」和「英文運用」的二級成績，或具備同等成績；

(c) 在取得有關學位後具備至少兩年全職相關工作經驗，具備政府部門╱公營機構工作經驗者佔優；以及

(d) 具備良好電腦知識，包括MS Office (Word, Excel, PowerPoint)。

職責:

提供廣泛的行政支援，包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、會議支援服務及財政資源管理、以及執行上司委派的其他職務。

聘用條款:

獲聘用申請者將按非公務員合約條款聘任，合約期為12個月。受聘人在合約屆滿後會否獲得續約聘用，將視乎服務的需要，以及其工作表現和品行是否令人滿意而定。

申請方法

互聯網互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]連同詳細履歷、公開考試成績單、學歷證明書、工作證明及其他相關證明文件的副本，郵寄方式或親身送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座10樓破產管理署人事室。請在信封面上註明申請職位的名稱。

【郵政署—系統分析程序編製員】

薪酬:年薪約500,000元，另加約滿酬金

截止申請日期 :26/04/2023 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於兩年資訊科技行業的全職工作經驗，而最近兩年內曾有一年從事Java程式編寫工作；

(3) 在Java程式編製及網頁程式編製範疇均具備豐富的工作經驗，並精通相關工具；

(4) 具備iOS／Android流動應用程式編製、適應性網頁設計、Oracle及HTML5的知識更佳；

(5) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等學歷；

(6) 履歷表須按時序列出過往的工作經驗及具備的相關技能；

(7) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及良好的人際溝通技巧；以及

(8) 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力。

職責:

(1) 負責有關研發網上應用系統的程式編製工作；

(2) 處理／協助處理有關系統研發及維修保養工作，包括系統分析和設計、系統測試、用戶驗收測試、數據轉換、用戶培訓及電腦系統生產支援等；

(3) 處理／協助處理有關資訊科技硬件、軟件和技術的評估工作；

(4) 處理／協助處理有關購置、安裝和維修保養電腦硬件及軟件項目的採購工作；

(5) 處理／協助處理有關研發及維修保養項目的品質控制工作；

(6) 為終端用戶提供資訊科技培訓；以及

(7) 擬備、審核和更新程序和報告等文件記錄。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪$35,985；

(3) 按表現發放的獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月的薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請方法:

互聯網 Ｘ

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組，或投入設於香港中環康樂廣場2號香港郵政總部一樓的投遞箱。

【差餉物業估價署—助理資訊科技主任（應用系統）】

薪酬:月薪港幣25,385元

截止日期 :05/05/2023 23:59:00

入職條件:

(a) 申請人必須持有:

(i) 香港任何一所大學頒授的電腦科學、資訊科技或相關學科的學士學位，或具同等學歷。修讀上述學位或同等課程的學生，如在2023年7月前參加期終考試，亦可申請。倘若入選，須在2023年8月底前取得有關的學術資格後方獲聘用。或

(ii) 資訊科技、電腦或相關學科的高級文憑，或具同等學歷，並在取得有關學歷後具備至少兩年與資訊科技有關的全職工作經驗。

(b) 申請人如具備應用程式開發相關的經驗，如開發採用適應性網頁設計的網絡應用程式、客戶／伺服應用程式、流動應用程式，將獲優先考慮。申請人如具備使用以下技術／產品的經驗，亦將獲優先考慮:

(i) RDBMS如Oracle(版本12c或以上)、DB2、MySQL

(ii) Oracle 開發工具包括PL/SQL、Oracle Forms版本12c、Oracle Reports版本12c及Pro*C

(iii) Java EE應用程式伺服器如 JBoss、WildFly、WebSphere、Oracle WebLogic、Tomcat

(iv) SQL、Java EE及應用程式架構如Struts及Spring、JSP、JavaScript、PHP、HTML 5、CSS、ASP.NET、C#、Visual Basic、XML

(v) UNIX中型電腦平台(IBM AIX版本7或以上為佳)、微軟視窗伺服器2012或以上版本

(vi) Lotus Notes、文件管理系統、地理資訊系統、SAS

(vii) 數據科學及分析工具包括 Python、Pandas、Jupyter Notebook

(viii) Python GUI 開發工具如 Tkinter

職責:

助理資訊科技主任(應用系統)主要負責程式編製、系統推行、系統故障處理、系統文件編製與系統發展周期有關的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期十二個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本署的服務需要而定。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

—申請表格[GF340(3/2013修訂版)]連同學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本，送達香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

— 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件的副本送達下列聯絡地址(或電郵至 appointments2@rvd.gov.hk)，並在信封面和證明文件副本上註明網上申請編號。

【差餉物業估價署—助理資訊科技主任(系統管理)】

薪酬:月薪港幣25,385元

截止日期 :05/05/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

（a）(i)香港任何一所大學頒授的電腦科學、資訊科技或相關學科的學士學位，或具同等學歷。修讀上述學位或同等課程的學生，如在2023年7月前參加期終考試，亦可申請。倘若入選，須在2023年8月底前取得有關的學術資格後方獲聘用。或

(ii) 資訊科技、電腦或相關學科的高級文憑，或具同等學歷，並在取得有關學歷後具備至少兩年與資訊科技有關的全職工作經驗。

(b) 申請人如具備使用以下技術／產品的經驗，亦將獲優先考慮:

(i) UNIX中型電腦平台(IBM AIX版本7或以上)

(ii) Oracle數據庫管理系統(版本12c或以上)

(iii) Oracle開發工具包括PL/SQL、Oracle Forms版本12c、Oracle Reports版本12c及Pro*C

(iv) Oracle WebLogic

(v) 中文字元編碼

職責:

助理資訊科技主任(系統管理)主要負責系統管理及技術支援IBM AIX中型電腦, Oracle數據庫, Oracle Forms及Reports包括硬件及軟件安裝、保安及存取控制管理、配置管理、性能監察及調校、系統故障處理、運作支援、系統文件編製及其他系統支援職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期十二個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本署的服務需要而定。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(a) 申請表格[GF340(3/2013修訂版)]連同學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件的副本送達下列聯絡地址(或電郵至 appointments2@rvd.gov.hk)，並在信封面和證明文件副本上註明網上申請編號。

【消防處—救護員】

薪酬:紀律人員(員佐級)薪級表第5點(每月23,625元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(每月33,650元)。

截止申請日期 :27/04/2023 23:59:00

入職條件:

(1)學歷要求：

(a)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或(

b)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷 [上文所述的五科可包括中國語文科和英國語文科。]；

(2)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；並能操流利粵語；

(3)通過體能測驗和模擬實際工作測驗(詳情請流覽消防處網頁或致電招募熱線查詢)；

(4)通過能力傾向筆試；以及

(5)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請人如持有有效的香港駕駛執照會是有利的條件。

職責：

提供緊急救護服務；執行院前護理和救護相關職務；以及駕駛救護車、汽車和客貨車。救護員須受紀律約束，並須輪班當值，穿着制服及在部門安排的體能測驗中取得令人滿意的成績。

聘用條款:

(1)獲錄用的救護員，會按當時適用的試用條款受聘，試用期為三年。如在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。

(2) 在通過試用關限之前，獲取錄的人員須

(a) 在基礎訓練課程結業試及格；

(b) 持有有效的消防駕駛執照；

(c) 在確實聘任前六個月內，通過體能測驗；以及

(d) 試用期滿，表現令人滿意，並完全符合職系的要求和服務需要。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(a) 親身把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 [Rev. 3/2013]) 投入設於九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；或

(b) 以郵遞方式把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 [Rev. 3/2013]) 送交九龍尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組；或

(c) 透過公務員事務局網頁 (網址：https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

【香港警務處—警察二級翻譯主任】

薪酬:總薪級表第10點﹙每月港幣24,670元﹚至總薪級表第21點﹙每月港幣43,610元﹚

截止日期: 28/04/2023 23:59:00

入職條件:

(a)(I)(i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(I)(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；並具備三年翻譯及傳譯或經常講寫英語的工作經驗；或

(a)(II) 持有香港其中一所理工學院／理工大學頒發的翻譯／傳譯高級文憑，或註冊專上學院在其註冊日期後頒發的中國語文／英國語文文憑，或具同等學歷；或

(a)(III) 持有香港高等院校頒發並獲認可的翻譯／傳譯或中國語文／英國語文副學士學位，或具同等學歷；

(b) 英文打字速度每分鐘達30字；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；及能操流利普通話（能通過部門主持的普通話考試）；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

負責在警署、刑事辦公室或其他警隊單位／組別擔任翻譯、傳譯及擬備控罪書工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄✓

(a)申請表格第340號 (3/2013修訂版)送達香港九龍灣兆業街一號前牛頭角分區警署1樓警察翻譯主任事務課。信封面須註明「申請警察二級翻譯主任職位」。

(b)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(c)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交學歷證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須將申請書連同A4紙張大小的學歷證明文件副本郵寄至以述地址。

(d)在網上遞交申請的人士，須於截止申請日期後七個曆日內，把A4紙張大小的所需證明文件副本郵寄至下列聯絡地址，並在信封面和各證明文件副本的每一頁註明網上申請編號。

【建築署—合約助理園境主任】

薪酬:月薪港幣33,985元

截止申請日期 :28/04/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有園林建築學學位或具有香港園境師學會認為符合參加該會專業資格考試所定學歷要求的資格，或具同等資格；

(b) 在取得學歷資格後，具備超過兩年的實習培訓及╱或工作經驗，以符合香港園境師學會專業考試的培訓要求；以及

(c) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

註:申請人如在取得相關學歷資格後只具備少於兩年的相關實習培訓及╱或工作經驗也可申請此崗位，惟薪酬會因此而作出下調。

職責:

(a) 勘察和評估各類休憩用地的可能用途；

(b) 規劃、設計和監督公共休憩用地和園境相關項目的建造工程；

(c) 執行工程策劃管理職務，包括管理外判工程的合約和顧問；以及

(d) 處理並就園境及樹木相關事宜提供專業意見。

聘用條款:獲取錄的申請人將按為期12個月的非公務員合約條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)]) 連同以下文件之副本，包括（一）符合中英語文能力要求之認可證明；（二）其相關學位之畢業證書及成績單；以及（三）取得相關學位資格後的相關實習培訓及╱或工作經驗證明（包括現職及過往相關工作經驗，須清楚列明所屬職位、入職日期及離職日期）送達金鐘道六十六號金鐘道政府合署三十六字樓建築署招聘組，信封面須註明「申請合約助理園境主任職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。透過網上遞交申請的人士，須在2023年5月5日或之前把上述所需的證明文件副本以親身或郵寄方式遞交至聯絡地址或電郵至 appt@archsd.gov.hk，並在信封面／電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請合約助理園境主任職位」及你的網上申請編號。