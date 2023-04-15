台灣職棒啦啦隊女神「樂天女孩」5.7來港 8位人氣女神IG全起底！
撰文：亦然 YIRAN
出版：更新：
香港超級聯賽球會晉峰在前日（12日）宣布，將在港超煞科日（5月7日）邀請當紅的台灣職業棒球隊樂天桃猿的啦啦隊「樂天女孩（RakutenGirls）」來港，擔任晉峰主場於青衣運動場對香港U23的表演嘉賓。消息一出，當然令一眾熱愛足球的網民十分激動，並對8位即將來港的女神感到十分好奇，現在馬上為大家預先補習一下！
「樂天女孩」在台灣甚有人氣，成員林襄早前參與J2節目《自然系女子旅行》，甚為港人熟悉，不過是次來港擔任嘉賓的8人名單就未有出現，據悉與其他行程重疊，所以林襄粉絲可能要失望啦！另外來自韓國剛加盟「樂天女孩」的第8位成員李多慧，也因為有其他行程並未隨團。
8人名單包括隊長籃籃、副隊長菲菲、苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔。在港超邀請「樂天女孩」首次來港表演的消息發布後，香港網民就當然極期待，更是早早就興奮地表達「好想瘋狂睇波」之情！8名「樂天女孩」女神也非常識做，紛紛在社交媒體上表示十分期待來港，隊長籃籃稱自己曾聽朋友說過香港足球聯賽，沒想到終於有機會去表演，「實在是太開心了，香港的朋友們，5月7日來球場看樂天女孩唷！」
樂天女孩（RakutenGirls）訪港8名女神全面睇
隊長籃籃（IG@lan0716）
+7
副隊長菲菲（IG@aviva_1028）
+7
苡萱（IG@avawu0726）
+7
琳妲（IG@linda831212）
+7
卉妮（IG@ninidaniel）
+7
岱縈（IG@daiying0）
+7
Yuri（IG@xx15995）
+7
孟潔（IG@mengj215）
+7