台灣職棒啦啦隊女神「樂天女孩」5.7來港　8位人氣女神IG全起底！

香港超級聯賽球會晉峰在前日（12日）宣布，將在港超煞科日（5月7日）邀請當紅的台灣職業棒球隊樂天桃猿的啦啦隊「樂天女孩（RakutenGirls）」來港，擔任晉峰主場於青衣運動場對香港U23的表演嘉賓。消息一出，當然令一眾熱愛足球的網民十分激動，並對8位即將來港的女神感到十分好奇，現在馬上為大家預先補習一下！



晉峰提供

「樂天女孩」在台灣甚有人氣，成員林襄早前參與J2節目《自然系女子旅行》，甚為港人熟悉，不過是次來港擔任嘉賓的8人名單就未有出現，據悉與其他行程重疊，所以林襄粉絲可能要失望啦！另外來自韓國剛加盟「樂天女孩」的第8位成員李多慧，也因為有其他行程並未隨團。

「樂天女孩」成員林襄據悉與其他行程重疊未能出席（IG@95_mizuki）

來自韓國剛加盟「樂天女孩」的第8位成員李多慧，也因為有其他行程並未隨團（IG@le_dahye）

8人名單包括隊長籃籃、副隊長菲菲、苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔。在港超邀請「樂天女孩」首次來港表演的消息發布後，香港網民就當然極期待，更是早早就興奮地表達「好想瘋狂睇波」之情！8名「樂天女孩」女神也非常識做，紛紛在社交媒體上表示十分期待來港，隊長籃籃稱自己曾聽朋友說過香港足球聯賽，沒想到終於有機會去表演，「實在是太開心了，香港的朋友們，5月7日來球場看樂天女孩唷！」

樂天女孩（RakutenGirls）訪港8名女神全面睇

隊長籃籃（IG@lan0716）

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副隊長菲菲（IG@aviva_1028）

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苡萱（IG@avawu0726）

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琳妲（IG@linda831212）

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卉妮（IG@ninidaniel）

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岱縈（IG@daiying0）

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Yuri（IG@xx15995）

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孟潔（IG@mengj215）